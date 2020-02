Małoletni nie odliczy ulgi termomodernizacyjnej?

Gdy opiekun prawny w imieniu małoletniego (właściciela nieruchomości) i z jego środków dokona montażu instalacji fotowoltaicznej, to ten małoletni byłby uprawniony do ulgi termomodernizacyjnej. Jeżeli jednak przedsięwzięcie takie w rzeczywistości przeprowadza opiekun korzystając jedynie środków małoletniego, ulga nie przysługuje - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 11.12.2019 r. nr 0112-KDIL3-2.4011.363.2019.3.JK.

Wnioskodawca, małoletni S.S. ma 8 lat i jest wychowywany przez swojego dziadka W.S. i jego żonę. Dziadkowie są jego rodziną zastępczą , a W.S. dodatkowo opiekunem prawnym. Wnioskodawca i jego brat L.S. (6 lat) są współwłaścicielami domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej. W tym roku dziadkowie przeprowadzili inwestycję polegającą na montażu instalacji fotowoltaicznej na potrzeby tego domu. Wydatki te nie zostaną zwrócone ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.Wnioskodawca uzyskuje dochód z tytułu renty i dodatku sierocego. Wydatki na zakup instalacji fotowoltaicznej wraz z montażem zostały pokryte ze środków należących do wnioskodawcy i jego brata (z oszczędności dzieci) po połowie. W.S. – opiekun prawny - będzie ubiegał się o dofinansowanie do 5.000 zł w ramach rządowego programu „Mój prąd”.Wyjaśniono także, że wskazany wyżej dom jednorodzinnym jest budynkiem mieszkalnym, a faktura za wykonanie instalacji fotowoltaicznej zostanie wystawiona na opiekuna, tj. W.S. To on bowiem będzie się ubiegał o dofinansowanie z programu „Mój prąd”. Inwestorem i nabywcą instalacji będzie W.S., zaś sfinansowana została ona po połowie ze środków należących do małoletnich braci S.S. i L.S.Zadano pytanie, czy małoletni wnioskodawca może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: