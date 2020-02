Podatek u źródła od dywidendy: należyta staranność

Nowe przepisy dotyczące poboru podatku u źródła zostały kolejny raz odroczone przez Ministerstwo Finansów (zob. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Pomimo tego, od 1 stycznia 2019 r. podatnicy zobowiązani są do weryfikacji możliwości zastosowania niższych niż ustawowych stawek podatku u źródła lub zastosowania zwolnienia lub niepobrania podatku, z dochowaniem należytej staranności.

Co do zasady od uzyskanych przez nierezydentów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należności wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 – 2a i 22 ust. 1 ustawy o PDOP ustala się podatek w wysokości 20% albo 19% przychodów. Regulację stosuję się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które przewidują możliwość zastosowania niższych stawek, niż określone w polskich przepisach, zastosowania zwolnienia lub niepobrania podatku.Dla weryfikacji warunków zastosowania stawki podatku innej niż określona w art. 21 ust. 1 lub art. 22 ust. 1 przywoływanej ustawy, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, płatnik jest obowiązany do dochowania należytej staranności. Przy ocenie dochowania należytej staranności uwzględnia się charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez płatnika.PrzywołanyCzęsto bowiem nie są pewni zakresu czynności koniecznych do uznania, iż zachowali należytą staranność oraz w jaki sposób powinni udowodnić ten fakt.Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 8 stycznia 2020 r. (sygn. akt I SA/GL 1083/19), uznał w pełni za prawidłowe stanowisko organu podatkowego, zgodnie z którym dysponowanie raportem sporządzonym przez niezależnego audytora, w zakresie działalności odbiorcy płatności (badanie dokumentów oraz faktycznej substancji biznesowej), a w przypadku podmiotów powiązanych np. uzyskanie dokumentów grupowych wskazujących na przepływy finansowe, a także substancję biznesową oraz rolę poszczególnych podmiotów w strukturze grupy, stanowi pożądany wyraz dochowania należytego staranności przy weryfikacji, o której mowa w 26 ust. 1 ustawy o PDOP.Z przywołanego wyroku wynika, iż płatnik, który chce zastosować zwolnienie wynikające z art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP i nie dokonywać poboru podatku u źródła , jest zobowiązany do przeprowadzenia pełnej weryfikacji warunków umożliwiających skorzystanie z tego zwolnienia, zachowując przy tym należytą staranność. W konsekwencji, płatnik wypłacający dywidendę, ma obowiązek sprawdzić czy istnieją okoliczności uniemożliwiające spełnienie przesłanek, o których mowa w art. 28b ust. 4 pkt 5-6 ustawy o PDOP.Tym samym, omawiany wyrok sądu administracyjnego wskazuje, żeCo więcej, w zaskarżonym stanowisku Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wskazano, iż oświadczenie odbiorcy stwierdzające, że wymagane kryteria zostały spełnione (oświadczenia złożone przez podatnika, o których mowa w art. 28b ust. 4 pkt 5-6 ustawy o PDOP), można uznać za jeden z dowodów potwierdzających ten fakt. Samo posiadanie oświadczeń, nie jest jednak wystarczające, aby płatnik dochował należytej staranności. Kolejno, przedmiotowe oświadczenie powinno być zweryfikowane pod kątem zgodności ze stanem faktycznym.