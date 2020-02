Ulga rehabilitacyjna nie obejmuje operacji osób niepełnosprawnych

Czy w PIT osoba niepełnosprawna może odliczyć operację?

Zabieg operacyjny to nie zabieg rehabilitacyjny. Tak stwierdził fiskus w ostatnio wydanej interpretacji, w której odmówił prawa do ulgi rehabilitacyjnej pomimo przyznania, że zabieg ten faktycznie był niezbędny do funkcjonowania osoby niepełnosprawnej.