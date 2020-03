Dla ulgi termomodernizacyjnej wymagane są faktury VAT!

Podatnik, który poniósł wydatki na wykonanie instalacji termomodernizacyjnej, nie może ich odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej, jeżeli nie posiada wystawionych w danym roku faktur potwierdzających powyższe - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 06.03.2020 r. nr 0114-KDIP3-2.4011.700.2019.2.JK2.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. ikonoklast_hh - Fotolia.com Nie masz faktury za instalację fotowoltaiczną? Nie zmniejszysz podatku W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć m.in. wydatki poniesione na wykonanie instalacji fotowoltaicznej mającej zaspokajać potrzeby energetyczne budynku jednorodzinnego. Warunkiem odliczenia jest tutaj jednakże posiadanie faktur potwierdzających poniesienie takich wydatków, wystawionych przez podatników VAT czynnych.

W dniu 6 października 2017 r. została zawarta z gminą umowa na montaż instalacji fotowoltaicznej zamontowanej na budynku mieszkalnym. Dnia 25 kwietnia 2018 r. wnioskodawca otrzymał z gminy pismo wzywające do zapłaty udziału stanowiącego 40% kosztów kwalifikowanych + podatek VAT w wysokości 5 160,96 zł. Zapłata nastąpiła 17 maja 2018 r. Wykonawcę instalacji gmina wyłoniła w 2019 r. Stosowna umowa pomiędzy gminą a montażystą została podpisana we wrześniu 2019 r. a montaż instalacji nastąpił w dniu 3 października 2019 r.Faktury za instalację fotowoltaiczną będą wystawione na wnioskodawcę po rozliczeniu końcowym projektu. Na dzień obecny (luty 2020 r.) wnioskodawca został wezwany przez gminę do podpisania aneksu i uregulowania dopłaty wynikającej z kosztorysu powykonawczego. Wystawca faktur jest podatnikiem podatku od towarów i usług niekorzystającym ze zwolnienia od tego podatku. Wnioskodawca płaci podatek wg skali podatkowej . Zaś przeprowadzone przedsięwzięcie nie było sfinansowane (dofinansowane) ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone w jakiejkolwiek formie. Poniesione wydatki nie zostały i nie będą zaliczone do: kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym i nie będą rozliczane przez wnioskodawcę w związku z korzystaniem z innych ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej. Wnioskodawca jest właścicielem budynku mieszkalnego , na którym została zainstalowana instalacja fotowoltaiczna.Zainteresowany zadał pytanie, czy poniesione wydatki związane z zamontowaną instalacją fotowoltaiczną rozliczyć w rozliczeniu rocznym za rok 2019? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów