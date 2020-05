Rozliczenie podatku od dochodów z Arabii Saudyjskiej z metodą zaliczenia

Praca w Arabii Saudyjskiej = podatek dochodowy w Polsce?

To, że dana osoba wyjeżdża za granicę do pracy i będzie tam przebywać ponad 183 dni w roku nie oznacza jeszcze, że traci polską rezydencję podatkową. Jeżeli bowiem tutaj zostaje jego najbliższa rodzina, to także i centrum interesów życiowych. Gdy praca ma miejsce w Arabii Saudyjskiej, to uzyskane tam dochody należy rozliczyć w Polsce wg metody odliczenia proporcjonalnego, z uwzględnieniem ulgi abolicyjnej.