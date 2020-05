SSE: zwolnienie z CIT dla usług serwisowych?

Dochód osiągany z naprawy i konserwacji urządzeń wyprodukowanych na terenie SSE, przy użyciu części wyprodukowanych na terenie SSE, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego. Zwolnieniem nie jest natomiast objęty serwis tak wyprodukowanych urządzeń, ale przy użyciu części zakupionych z zewnątrz czy też świadczony przez podwykonawców - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 14.05.2020 r. nr 0111-KDIB1-3.4010.141.2020.1.MBD.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. jdarius - Fotolia.com Czy serwis wózków widłowych może być zwolniony z CIT? Gdy zezwolenie na to wskazuje, zwolnione z CIT są nie tylko dochody ze sprzedaży wyprodukowanych urządzeń, ale także ich serwis i naprawy świadczone przez pracowników spółki, z części wyprodukowanych na terenie SSE. Jeżeli jednak do takich usług zostaną wykorzystane części zakupione od zewnętrznego podmiotu bądź sam serwis zostanie zlecony na zewnątrz, zwolnienie nie będzie mieć zastosowanie.

Spółka prowadzi działalność na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w zakresie określonym w Zezwoleniu. Zezwolenie to obejmuje m.in. produkcję urządzeń dźwigowych w tym np. wózków widłowych, platform roboczych, podnośników teleskopowych (dalej: „Urządzenia”) oraz podzespołów i części do tych wyrobów, ich sprzedaż, a także późniejszą obsługę posprzedażową tj. świadczenie usług w zakresie napraw gwarancyjnych oraz konserwacji w stosunku do urządzeń.Spółka gwarantuje nabywcom swoich urządzeń bieżącą obsługę serwisową w miejscu ich siedziby, czy prowadzenia działalności gospodarczej , jak też świadczy usługi naprawy urządzeń, które nie zostały przez nią wytworzone. Na ogół powyższe usługi są świadczone przy użyciu części zamiennych wyprodukowanych na terenie SSE. Może się jednak zdarzyć, że wykorzystane zostaną części nabyte od dostawców spoza Strefy. Same usługi mogą zaś być świadczone zarówno przez osoby zatrudnione na terenie SSE jak i przez zewnętrznych wykonawców.Zadano pytanie, czy świadczone usługi naprawy i konserwacji urządzeń stanowią integralną część działalności strefowej, a w efekcie uzyskane z tego tytułu dochody są zwolnione od podatku ? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów