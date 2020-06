Subwencja PFR w rozliczeniach podatkowych (PIT/CIT/VAT)

Podmioty gospodarcze ponoszące negatywne skutki pandemii, mogą otrzymać m.in. wsparcie w ramach tzw. tarczy finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Czy wpływa ona na płacone przez firmy podatki?

Samo otrzymanie subwencji jest neutralne podatkowo. Rozliczyć natomiast należy jej zwrot (z odsetkami) bądź umorzenie

Mechanizm udzielania subwencji działa stosunkowo sprawnie za sprawą wykorzystywania do jej przyznawania rządowych baz z informacjami. W przypadku czynnych podatników VAT niezbędne informacje są pobierane m.in. ze składanych deklaracji VAT. Dlatego zanim podmiot będzie się starał o subwencję, powinien złożyć tę deklarację za miesiąc, który będzie służył do wyliczeń.



Inaczej jest w przypadku nieVATowców – tutaj subwencja jest przyznawana na podstawie oświadczeń składanych we wniosku o udzielenie subwencji finansowej.

Subwencja PFR w ujęciu podatkowym

Subwencja PFR w ujęciu podatkowym

podatnicy nie zaliczają do przychodów podatkowych kwoty otrzymanej pożyczki; wypłata środków przez PFR jest dla przedsiębiorcy neutralna podatkowo

podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kwoty zwróconej pożyczki; tak samo jak wypłata kwoty pożyczki przez PFR, jej zwrot również jest dla przedsiębiorcy neutralny podatkowo.

Obecnie przychodem podatkowym jest natomiast wartość umorzonych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek. Oznacza to, że na chwilę obecną umorzenie części subwencji otrzymanej w ramach PFR stanowi dla przedsiębiorcy przysporzenie skutkujące powstaniem przychodu podatkowego. Resort finansów zapowiedział jednak podjęcie prac nad częściowym zwolnieniem z PIT/CIT przynajmniej części dokonanych umorzeń subwencji.

Tytułem wstępu należy wyjaśnić, że subwencja PFR nie jest skierowana do wszystkich firm. Dedykowana jest ona dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców zatrudniających pracowników, którzy odnotowują co najmniej 25% spadek obrotów gospodarczych w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca bądź miesiąca analogicznego z poprzedniego roku.Wniosek o subwencję składa się elektronicznie za pośrednictwem swojego banku. Wartość finalna subwencji zależy od spadku obrotów, a w przypadku firm mikro – również stanu zatrudnienia.Resort finansów na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) wyjaśnił, że otrzymaną subwencję należy traktować jak pożyczkę. W efekcie:Zgodnie z wyjaśnieniem MF koszty sfinansowane z udzielonej w ramach tarczy finansowej pożyczki kwalifikowane są do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach. Oznacza to, że wszystkie wydatki, które zostały pokryte ze środków przekazanych przez PFR, podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych, jeżeli spełniają ogólne przesłanki wynikające z ustaw podatkowych do takiej ich kwalifikacji. Nadto na kwalifikację wydatków do kosztów uzyskania przychodów nie wpłynie późniejsze ewentualne umorzenie pożyczki.Kosztem podatkowym będą za to zapłacone odsetki od takiej pożyczki.Otrzymana subwencja PFR nie jest opodatkowana VAT. Z drugiej strony prawo do odliczenia tego podatku od wydatków sfinansowanych z subwencji przysługuje podatnikom na zasadach ogólnych.W rezultacie w takim zakresie, w jakim tak nabyte towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, pamiętając o ustawowych ograniczeniach i wyłączeniach (przypomnijmy, że VAT nie można odliczać m.in. od usług gastronomicznych czy hotelowych, a ograniczone prawo w jego odliczeniu przysługuje w stosunku do wydatków na eksploatację samochodów osobowych używanych w sposób mieszany), przedsiębiorca będzie mógł odliczyć od nich ten podatek mimo sfinansowania ich z subwencji PFR.