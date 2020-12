COVID-19: dopłaty do pensji z podatkiem dochodowym

Otrzymanie wsparcie finansowego z uwagi na COVID-19 w postaci dopłat do pensji pracowniczych oraz składek ZUS ze środków FGŚP nie jest neutralne podatkowo. Stanowi przychód w myśl art. 12 ust. 1 ustawy o CIT - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 30.12.2020 r. nr 0111-KDIB1-3.4010.503.2020.1.MBD.

Przeczytaj także: Tarcza antykryzysowa: dopłaty do pensji z FGŚP w podatku dochodowym

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. laser_lotus - Fotolia.com Dofinansowanie pensji z uwagi na COVID-19 Dopłata do pensji otrzymana w związku z tarczą antykryzysową nie została wyłączona z przychodów podatkowych. Nie jest zatem neutralna podatkowo i trzeba liczyć się z rozpoznaniem z tego tytułu przychodu nawet wówczas, gdy są to pensje dla pracowników pracujących w specjalnej strefie ekonomicznej.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej . W związku z pandemią koronawirusa spółka otrzymała wsparcie finansowe w postaci dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników. Część pracowników spółki, których wynagrodzenie objęte jest dofinansowaniem ze środków FGŚP, określonym w art. 15g Ustawy o Covid-19, w ramach swoich obowiązków wykonuje zadania związane z działalnością gospodarczą prowadzoną na terenie SSE. W konsekwencji koszty wynagrodzeń tych pracowników i uiszczane składki na ubezpieczenie społeczne stanowią zasadniczo koszty związane z działalnością podlegającą zwolnieniu z opodatkowania PDOP na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP, jako koszty bezpośrednio alokowane do wyniku z działalności strefowej, bądź jako koszty wspólne przypisywane do tego wyniku za pomocą klucza przychodowego, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o PDOP (w odniesieniu do wynagrodzeń pracowników pełniących funkcje wspólne dla działalności zwolnionej i opodatkowanej).Spółka zadała pytanie, czy otrzymane dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników pracujących w strefie ekonomicznej stanowią przychód w podatku dochodowym od osób prawnych? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów