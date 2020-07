Wystąpienie ze spółki jawnej: spłata udziałów w podatku dochodowym

Otrzymane w wyniku wystąpienia ze spółki jawnej składniki majątku (nieruchomość oraz samochód), nie będą stanowią dla występującego wspólnika przychodu z działalności gospodarczej w momencie ich otrzymania. Przychód taki może jednak powstać przy ich sprzedaży - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 3.07.2020 r. nr 0115-KDIT3.4011.286.2020.1.AD

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Petrik - Fotolia.com Czy od majątku otrzymanego od spółki trzeba zapłacić podatek? Wspólnik spółki jawnej, który w związku z wystąpieniem tej spółki, jako spłatę swojego udziału kapitałowego, otrzyma nieruchomość tej spółki bądź jej samochód, nie musi od nich płacić podatku dochodowego. Ten jednak powstanie, jeżeli w ciągu 6 lat postanowi on taki majątek sprzedać.

Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej , w której przysługuje mu udział w zyskach i stratach w proporcji określonej w umowie spółki jawnej jako 1/3 (jedna trzecia). Spółka ta powstała z przekształcenia spółki cywilnej. W trakcie funkcjonowania spółki jawnej wspólnicy wnieśli do niej wkład niepieniężny w postaci udziałów (każdy po 1/3) w prawie własności do trzech nieruchomości gruntowych.Wnioskodawca zamierza wystąpić ze spółki jawnej. Jego rozliczenie ze spółką nastąpi częściowo w formie pieniężnej i częściowo w formie niepieniężnej. Mianowicie zostanie mu wydana nieruchomość gruntowa zabudowana, na którą składają się dwie działki, dla których prowadzone są dwie odrębne księgi wieczyste oraz samochód osobowy Udział (1/3) w prawie własności do jednej z działek, które mają zostać mu wydane, stanowił jego wkład do spółki. Natomiast druga z działek została nabyta przez spółkę (wówczas jeszcze cywilną) w wyniku umowy sprzedaży. Budynki i budowle znajdujące się na tych nieruchomościach zostały zakupione wraz z jedną z nieruchomości gruntowych.Samochód osobowy został natomiast nabyty przez spółkę jawną po zakończeniu umowy leasingu Przekazane wspólnikowi środki pieniężne będą pochodzić z funduszu zapasowego spółki – które zostały wypracowane na przestrzeni lat z zysku, który nie był wypłacany.Po wystąpieniu ze spółki wnioskodawca nie będzie prowadził działalności gospodarczej.Zainteresowany zadał pytanie, czy otrzymana ze spółki spłata jego udziału kapitałowego w postaci nieruchomości gruntowej zabudowanej, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy opodatkowana będzie spłata udziału kapitałowego w postaci samochodu osobowego? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów