Usługi budowlane za granicą a kwartalne rozliczanie VAT

Małe firmy mogą rozliczać podatek VAT nie co miesiąc, a co kwartał. Dodatkowo są też uprawnione do korzystania z metody kasowej. Niektóre czynności, pomimo zachowania statusu małego podatnika, mogą jednak pozbawić prawa do kwartalnego rozliczenia VAT.

Usługi budowalne w załączniku do ustawy o VAT

Czynności z załącznika na cenzurowanym

Jesteś małym podatnikiem, świadczysz usługi budowlane i chcesz rozliczać VAT kwartalnie? Prawa takiego nie będziesz miał, jeżeli chociażby w jednym z ostatnich 12 miesięcy wartość tych usług przekroczy 50.000 zł. Wyjątkiem są usługi świadczone na nieruchomościach znajdujących się poza granicami Polski.

Miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami jest miejsce położenia nieruchomości, co wynika z art. 28e ustawy o VAT.

Co z metodą kasową?

Są to m.in. usługi budowlane, ale nie wszystkie i tylko powyżej określonej wartości. Szczegóły opisujemy poniżej.Załącznik nr 15 do ustawy o VAT zawiera wykaz towarów i usług, do których co do zasady należy stosować mechanizm podzielonej płatności (gdy wartość faktury przekracza 15.000 zł). W pozycjach 98-144 znalazły się szeroko rozumiane usługi budowlane. Niezastosowanie tego mechanizmu może wywołać negatywne konsekwencje podatkowe zarówno po stronie nabywcy jak i sprzedawcy, o czym pisaliśmy m.in. w artykułach Obowiązkowa podzielona płatność od listopada 2019 i kary za nieprzestrzeganie , czy Sankcje finansowe za brak split payment Załącznik nr 15 jest istotny jednakże nie tylko z uwagi na konieczność stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Decyduje on bowiem także o tym, czy podatnik może rozliczać VAT kwartalnie.Otóż VAT co do zasady należy rozliczać za okresy miesięczne (miesiące kalendarzowe). Mali podatnicy mogą jednak postanowić o rozliczaniu tego VAT za okresy kwartalne. W tym celu należy dokonać odpowiedniej aktualizacji danych na formularzu VAT-R.Prawa do kwartalnego rozliczenia VAT nie mają jednak ci, którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów lub świadczenia usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, chyba że łączna wartość tych czynności bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł (art. 99 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT).Nie należy tutaj jednak dokonywać automatycznego zsumowania wartości wszystkich czynności wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy.Dlaczego?W przypadku usług budowlanych, a więc usług związanych z nieruchomościami, o miejscu ich opodatkowani każdorazowo przesądza miejsce, w którym znajduje się dana nieruchomość. Nie ma tutaj znaczenia chociażby to, na czyją rzecz takie usługi są wykonywane czy ich wartość.To, co jest przedmiotem opodatkowania VAT w Polsce, ustawodawca określił natomiast w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT. W katalogu tym znalazły się m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług -. Odnosząc powyższe do naszych usług budowlanych, w limicie 50 tys. zł należy uwzględniać tylko te z nich, które są u nas opodatkowane (wykonywane na nieruchomościach) w Polsce.Mówiąc innymi słowy, usługi takie nie będą mieć wpływu na ten limit.Zasady stosowania metody kasowej rozliczenia VAT reguluje art. 21 ustawy, który z jednej strony wskazuje, kiedy mały podatnik może zrezygnować z tej metody, a kiedy traci do niej prawo. I tak prawo do metody kasowej podatnik traci od pierwszego miesiąca następującego po kwartale, w którym przekroczył wartość obrotu przewidzianego dla małego podatnika. To jedyna przewidziana przez ustawodawcę sytuacja, w której można utracić to prawo.W związku z tym, nawet gdyby mały podatnik utracił prawo do składania deklaracji za okresy kwartalne z uwagi na wykonywanie czynności wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT ponad wskazany wyżej limit wartościowy 50.000 zł miesięcznie, to nadal zachowa prawo do rozliczania tego podatku metodą kasową.