Metoda kasowa rozliczenia VAT w nowym pliku JPK_V7M

Metoda kasowa charakteryzuje się specjalnym sposobem rozliczania podatku VAT zarówno przez sprzedawcę jak i nabywcę. Ten pierwszy dodatkowo wystawianych fakturach musi informować nabywcę, że jest małym podatnikiem korzystającym z metody kasowej. Jak takie faktury należy wykazać w nowym JPK_VAT-7M?

Faktury rozliczane metodą kasową od października 2020 r. należy odpowiednio oznaczyć w składanym jednolitym pliku kontrolnym.

Faktura z metodą kasową u sprzedawcy

z dniem otrzymania całości lub części zapłaty - w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi – w pozostałych przypadkach

Kliknij, aby powiekszyć fot. veronikasmirnaya - Fotolia.com Faktura metoda kasowa w JPK_VAT W przypadku metody kasowej, zarówno sprzedawca jak i nabywca podatek VAT, z faktury oznaczonej tą metodą, rozlicza co do zasady w dacie uregulowania wynikającej z niej należności. Od października 2020 r. nabywca dodatkowo będzie musiał zawiadamiać o posiadaniu takich faktur zakupu w nowym JPK_VAT

Faktura z metodą kasową u nabywcy

Faktury z metodą kasową w JPK_VAT od października 2020 r.

Przypomnijmy, zgodnie z art. 21 ustawy o VAT mały podatnik może wybrać metodę rozliczeń VAT polegającą na tym, że obowiązek podatkowy w odniesieniu do dokonanych dostaw towarów i świadczonych usług powstaje:- po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie stosował tę metodę, zwaną dalej "metodą kasową"; otrzymanie zapłaty w części powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części.Jak zatem można zauważyć, moment rozliczenia VAT jest tutaj bardzo mocno powiązany z momentem otrzymania zapłaty przez sprzedawcę/usługodawcę. Co do zasady zatem dopiero po otrzymaniu zapłaty podatnik rozlicza taką sprzedaż z fiskusem. Metoda kasowa rozliczania VAT jest zarezerwowana wyłącznie dla małych podatników, którzy mogą z niej zrezygnować najwcześniej po 12 miesiącach jej stosowania. Wiąże się ona też z kwartalnym rozliczaniem VAT. Nadto sprzedawca musi poinformować nabywcę, że stosuje taki system rozliczeń, poprzez zawarcie na fakturach sprzedaży sformułowania „metoda kasowa”.A taka informacja na fakturze jest dla nabywcy niezwykle istotna. Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikowi VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim nabywane przez niego towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Prawo do odliczenia VAT powstaje przy tym w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik (nabywca) otrzymał fakturę.(oczywiście pod warunkiem, że nabyte towary/usługi nie mieszczą się w katalogu tych, które nie dają prawa do odliczenia VAT – por. art. 88 ustawy o VAT).Jak zatem nietrudno zauważyć,Przepisy rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988 ze zm.) nie nakładają dodatkowych obowiązków informacyjnych na sprzedawcę. Ten w JPK_VAT nie musi nic więcej wykazywać.Inaczej jest w przypadku nabywcy. Zgodnie bowiem z § 11 ust. 8 pkt 3 tego rozporządzenia, ewidencja w zakresie podatku naliczonego winna zawierać dodatkowe oznaczenie „MK” dla faktury wystawionej przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy.Jeżeli zatem nabywca otrzyma fakturę wystawioną przez podatnika (sprzedawcę), który wybrał metodę kasową rozliczeń, to w strukturze ewidencji w zakresie podatku naliczonego w polu DokumentZakupu będzie musiał wybrać dodatkowe oznaczenie dowodu, tj. „MK”.