Podatek VAT: sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju

Swoboda obrotu gospodarczego oraz przepływu towarów umożliwia sprzedaż towarów w różnych krajach Unii Europejskiej bez większych barier. Zagraniczni podatnicy z terytorium wspólnoty mogą sprzedawać w Polsce swoje towary na rzecz osób fizycznych lub nie-podatników bez konieczności posiadania sklepów, pracowników czy innej infrastruktury. W takich sytuacjach mamy do czynienia ze sprzedażą wysyłkową na terytorium kraju.

Definicja

Warto zaznaczyć, ze powyższa definicja nie obejmuje dostaw realizowanych z terytorium państwa trzeciego, czyli znajdującego się poza Unią Europejską. W takim przypadku należy rozliczyć import towarów.

Unijny sprzedawca nie musi rozliczać od razu VAT w Polsce Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju to pojęcie odnoszące się do dostawców z innych krajów UE, którzy dokonują sprzedaży swoich towarów na rzecz konsumentów w Polsce (osoby fizycznej bądź innego podmiotu niebędącego podatnikiem, który nie rozlicza WNT). Powyższa instytucja pozwala do pewnego limitu rozliczać VAT w kraju sprzedawcy, a nie sprzedaży tego towaru.

Miejsce opodatkowania

Kwota 160 tys. zł dotyczy całej sprzedaży wysyłkowej na terytorium Polski, dokonanej przez jednego podatnika VAT z innego kraju Unii Europejskiej na rzecz nieograniczonej liczby nabywców z tego kraju. Innymi słowy, jeżeli przykładowo włoski podatnik VAT wysyła towary do różnych klientów z Polski, a łączna wartość sprzedaży wysyłkowej to 210 tys. zł, to jest on zobowiązany do rozliczenia wysyłek ponad kwotę 160 tys. zł na terytorium Polski. Do kwoty progu ma możliwość wyboru miejsca opodatkowania.

W przypadku, gdy podatnik nie prowadził w poprzednim roku podatkowym sprzedaży wysyłkowej lub nie przekroczył w poprzednim roku limitów oraz w danym roku mieści się w kwocie limitu, ma prawo do wyboru miejsca opodatkowania;

Po przekroczeniu limitu 160 tys. zł podatnik powinien opodatkować wysyłkę na terytorium Polski;

Jeżeli w poprzednim roku podatkowym podatnik przekroczył kwotę progu sprzedaży wysyłkowej na terytorium Polski, wówczas w kolejnym roku musi opodatkować sprzedaż wysyłkową na terytorium Polski.

Fiskalizacja sprzedaży wysyłkowej na terytorium Polski

Zgodnie z ustawą o VAT sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju to dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium innego państwa członkowskiego przez podatnika VAT lub na jego rzecz na terytorium Polski (państwa przeznaczenia)(WNT).Przepisy o sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju nie odnoszą się do dostaw wszystkich towarów. Wyjątki stanowią dostawy nowych środków transportu, towarów montowanych lub instalowanych z próbnym uruchomieniem lub bez, wyrobów akcyzowych zharmonizowanych oraz towarów używanych, dzieł sztuki czy przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków. W przypadku tych towarów zastosowanie znajdują inne uregulowania w zakresie sprzedaży pomiędzy krajami Unii Europejskiej.Zgodnie z powyższą definicją, aby doszło do sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, musi zaistnieć szereg warunków. W pierwszej kolejności dostawy powinien dokonać podatnik podatku od towarów i usług. Dostawa powinna być dokonana na rzecz innego podmiotu niż polski podatnik VAT. Powinien nastąpić faktyczny transfer towarów z jednego państwa na terytorium drugiego. Nie ma zastosowania jeden z wyjątków.W przypadku sprzedaży wysyłkowej bardzo istotne jest określenie miejsca dostaw towarów. Zasadą jest, że sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju uznaje się za dokonaną na terytorium państwa przeznaczenia, czyli na terytorium Polski. Od ogólnej zasady możliwe są jednak wyjątki – jeżeli całkowita wartość towarów objętych sprzedażą wysyłkową, pomniejszona o kwotę podatku VAT, jest mniejsza lub równa 160 tys. zł, wtedy zagraniczny dostawca zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy o VAT ma możliwość wyboru, w jakim miejscu chce opodatkować transakcje, pod warunkiem poinformowania naczelnika urzędu skarbowego. Po przekroczeniu tego limitu zagraniczny dostawca powinien zarejestrować się na potrzeby VAT w Polsce i rozliczać sprzedaż wysyłkową począwszy od transakcji przekraczającej próg na terytorium Polski.Co do zasady mogą więc zaistnieć trzy rodzaje sytuacji w przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju:W przypadku, gdy miejscem opodatkowania jest terytorium Polski, zastosowanie znajduje krajowa stawka opodatkowania. W innych przypadkach będzie to stawka właściwa dla kraju dostawcy. W efekcie nabywca przed dokonaniem transakcji powinien ustalić sposób jej opodatkowania, ponieważ może on wpływać na finalną cenę towaru.Problematyka fiskalizacji sprzedaży wysyłkowej na terytorium Polski powstaje w sytuacji przekroczenia progu 160 tys. zł lub decyzji zagranicznego podatnika o rozliczaniu sprzedaży w Polsce. Stanowisko organów podatkowy w zakresie fiskalizacji sprzedaży wysyłkowej jest praktycznie jednolite i zakłada, że nie ma obowiązku dokonania takiej fiskalizacji, z uwagi na brak uwzględnienia w definicji sprzedaży (art. 2 pkt 22 ustawy) na potrzeby VAT sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju. Takie wnioski znajdują potwierdzenie w interpretacjach Dyrektora KIS z dnia 27 lutego 2020 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.16.2020.3.ISK czy z dnia 6 grudnia 2018 r., sygn. 0111-KDIB3-2.4012.652.2018.2.MN. W efekcie zagraniczny podatnik nie będzie zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej , co nie zwalnia go jednak z obowiązku prawidłowego rozliczenia sprzedaży.