Gdy spółka dokonuje wysyłki towarów z Polski, posiada dowody dostarczenia towaru do kontrahenta, zaś nabywcy nie są zobowiązani do rozliczenia WNT, to dostawy te stanowią WSTO, a miejscem ich opodatkowania są państwa członkowskie zakończenia wysyłki - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 10.12.2021 nr 0111-KDIB3-3.4012.511.2021.2.PK.

Przeczytaj także: Wywóz i sprzedaż własnych towarów za granicą w podatku VAT

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Sprzedaż wewnątrzwspólnotowa dla podmiotów zwolnionych z VAT Gdy spółka dokonuje wysyłki towarów z Polski, posiada dowody dostarczenia towaru do kontrahenta, zaś nabywcy nie są zobowiązani do rozliczenia WNT, to dostawy te stanowią WSTO, a miejscem ich opodatkowania są państwa członkowskie zakończenia wysyłki.

Spółka, czynny podatnik VAT zarejestrowany do transakcji wewnątrzwspólnotowych , sprzedaje swoje towary na rzecz unijnych kontrahentów, którzy korzystają ze zwolnień z podatku od wartości dodanej i nie są zarejestrowani na potrzeby VAT-UE. Spółka od 1 lipca 2021 r. jest zgłoszona do procedury szczególnej OSS.Sprzedawane towary są wysyłane kurierem z Polski do krajów nabywcy, co jest potwierdzanie fakturą zakupu i dokumentem potwierdzającym wywóz.Do końca czerwca 2022 r. sprzedaż ta była traktowana jako sprzedaż wysyłkowa opodatkowana w kraju stawką 23%. Od 1 lipca 2021 r. w związku z wprowadzeniem nowej definicji i limitu wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, Spółka dokonała zgłoszenia do procedury szczególnej OSS (został przekroczony próg 42.000 zł) i sprzedaż do ww. podmiotów będzie traktować jako wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość i opodatkowywać wykonywaną sprzedaż wysyłkową według stawek VAT krajów UE przeznaczenia, ale poprzez składanie elektronicznej deklaracji kwartalnej w Polsce w ramach procedury szczególnej OSS.Spółka zadała pytanie, czy opodatkowanie ww. transakcji sprzedaży towarów, jako wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość i opodatkowanie jej według stawek VAT krajów UE przeznaczenia jest prawidłowe? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: