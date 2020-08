Kiedy faktura VAT dokumentująca sprzedaż dla rolnika ryczałtowego?

Sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż dokonaną na rzecz rolnika ryczałtowego, w przypadku gdy rolnik nie poda mu swojego numeru NIP, jedynie w takiej sytuacji gdy rolnik ryczałtowy wystąpi z takim żądaniem, przy czym faktury te również nie będą zawierały numeru NIP (numeru VAT) - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 24.08.2020 r. nr 0112-KDIL3.4012.417.2020.1.EW.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. apops - Fotolia.com Rolnikowi nie trzeba wystawiać faktury? Zdaniem fiskusa sprzedaż dokonywana na rzecz rolników ryczałtowych, a zaewidencjonowana na kasie fiskalnej, nie musi być dokumentowana fakturami. Dokument ten wystawia się jedynie na wyraźne życzenie takiego rolnika, przy czym gdy na paragonie nie znalazł się jego NIP, na fakturze również nie można go podać.

Spółka sprzedaje swoje towary m.in. nabywcą mającym status rolników ryczałtowych . Sprzedaż ta jest ewidencjonowana na kasach fiskalnych i potwierdzana paragonami fiskalnymi . W sytuacji, gdy rolnik ryczałtowy posiada NIP (numer VAT) i przekaże go spółce, w treści paragonu jest on ujmowany.Niektórzy nabywcy jednakże takiego numeru nie posiadają bądź nie przekazują go spółce. W przypadku części transakcji rolnicy ryczałtowi, przekazują informację, że działają jako podatnicy VAT (będąc jednocześnie rolnikami ryczałtowymi) i tym samym żądają by spółka wystawiła i przekazała im fakturę dokumentującą dostawę. Żądanie takie składają również rolnicy ryczałtowi nie posiadający numeru VAT lub nie posługujący się takim numerem. Do sprzedaży, której dotyczy niniejszy wniosek nie ma zastosowania zwolnienie od VAT.Spółka zadała pytanie, czy ma obowiązek wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż wykonaną na rzecz rolnika ryczałtowego, jeżeli rolnik ryczałtowy nie podał jej numeru VAT i w konsekwencji tego ani w treści paragonu ani faktury nie zostanie zamieszczony numer VAT nabywcy? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: