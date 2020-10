Ulga mieszkaniowa na komórkę lokatorską?

Zakup komórki lokatorskiej przynależnej do lokalu mieszkalnego, jak również remont garażu (który położony jest w kondycji podziemnej budynku mieszkalnego i stanowi część wspólną nieruchomości) należy zakwalifikować do wydatków na własne cele mieszkaniowe - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 12.10.2020 r. nr 0115-KDIT2.4011.533.2020.2.MM.

Przeczytaj także: Ulga mieszkaniowa a datio in solutum

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Patryk Kosmider - Fotolia.com Komórka lokatorska w uldze mieszkaniowej Częścią składową mieszkania jest również komórka lokatorska przynależna do tego mieszkania. Jej zakup zatem może zostać rozliczony w ramach ulgi mieszkaniowej. Nabywając lokal mieszkalny podatnik staje się jednocześnie właścicielem części wspólnych budynku mieszkalnego, w którym ten lokal się znajduje. W rezultacie ich remont również może w ramach ulgi być rozliczony.

Przeczytaj także: Wynajem mieszkania nie przeszkadza w skorzystaniu z ulgi mieszkaniowej

W 2018 r. małżonkowie sprzedali dom z gruntem przed upływem 5 lat od jego nabycia. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży chcieli przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe . Kupili z nich mieszkanie w stanie deweloperskim.Zadano pytanie, czy przynależna komórka lokatorska , która zwiększa udział w części nieruchomości wspólnej, zaliczana jest do wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe? Czy koszt wykonania antresoli o konstrukcji ramowej, stalowej, spawanej, z podłogą z blachy ryflowanej – w garażu do wyłącznego korzystania położonego w kondygnacji podziemnej z miejscami postojowymi i garażami zamykanymi w budynku wielorodzinnym – zaliczany jest do wydatków na własne cele mieszkaniowe? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: