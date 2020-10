Remont dachu i centralnego ogrzewania w uldze termomodernizacyjnej

Wymiana kotła na gazowy oraz docieplenie dachu w budynku jednorodzinnym uprawnia do rozliczenia ulgi termomodernizacyjnej - potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 09.10.2020 r. nr 0112-KDIL2-1.4011.605.2020.2.DJ.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawczyni jest współwłaścicielką istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego . W budynku tym zamierza przeprowadzić inwestycję związaną z termomodernizacją dachu i wymianą systemu ogrzewania. Prace będą polegały na:• położeniu styropapy,• położeniu papy termozgrzewalnej,• wymianie opierzenia dachu,• wyklejeniu murków ogniowych i dwóch kominów znajdujących się dachu,• zakupie i montażu kotła gazowego kondensacyjnego wraz ze sterowaniem oraz infrastrukturą wchodzącą w skład instalacji grzewczej.Inwestycja zostanie przeprowadzona w całości w 2020 r. Jej wartość nie przekroczy 53.000 zł i zostanie udokumentowana fakturami VAT. Wnioskodawczyni wyjaśniła, że nie otrzyma na powyższe wydatki żadnych dofinansowań jak też nie zaliczy ich do kosztów uzyskania przychodu.Zainteresowana zadała pytanie, czy wydatki poniesione na niezbędne materiały i usługi zmierzające do przeprowadzenia wskazanej inwestycji może rozliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej ? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawczyni i odstąpił od jego uzasadnienia prawnego. Stanowisko to było następujące:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów