PIT: COVID-19 na cele mieszkaniowe nie wpływa

Termin na wydatkowanie przychodu ze zbycia nieruchomości na własne cele mieszkaniowe, określony w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie może zostać wydłużony z uwagi na trudności spowodowane przez epidemię koronawirusa. Takie wnioski płyną z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 27.05.2020 r. nr 0113-KDIPT2-2.4011.228.2020.2.AKU

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Matka wnioskodawczyni zamarła w sierpniu 2017 r., pozostawiając jej w spadku spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz udział 11/12 części w spółdzielczym własnościowym prawie do innego lokalu mieszkalnego. Powyższe zainteresowana sprzedała w lutym 2018 r., a uzyskane z tego tytułu pieniądze przeznaczyła na zakup mieszkania – tj. własne cele mieszkaniowe . W tym celu 25 czerwca 2019 r. podpisała z deweloperem umowę w formie aktu notarialnego w zakresie sprzedaży lokalu mieszkalnego , na mocy której deweloper zobowiązał się do wybudowania wielorodzinnego budynku mieszkalnego z garażem podziemnym, uzyskania pozwolenia na jego użytkowanie, wyodrębnienia lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na wnioskodawczynię, a wnioskodawczyni zobowiązała się do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera na poczet zapłaty ceny nabycia lokalu.Termin odbioru (oddania) nieruchomości od dewelopera ma nastąpić do 31 stycznia 2021 r. Zawarta umowa deweloperska precyzyjnie określa planowaną powierzchnię lokalu, jego umiejscowienie w budynku, układ pomieszczeń, standard wykończenia, termin rozpoczęcia i zakończenia prac oraz wiele innych kwestii. W kwietniu 2020 r. deweloper poinformował zainteresowaną, że nastanie stanu epidemii związanego z COVID-19 wpłynęło negatywnie na realizację będącego przedmiotem umowy budynku mieszkalnego i jej termin może ulec przesunięciu (trudności w zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego z powodu COVID-19).W związku z powyższym wnioskodawczyni zadała pytania:1. Czy dochód uzyskany ze sprzedaży opisanych nieruchomości będzie zwolniony od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli do dnia 31 grudnia 2020 r. deweloper przeniesie aktem notarialnym na nią nowy lokal mieszkalny?2. Czy dochód uzyskany ze sprzedaży opisanych nieruchomości będzie zwolniony od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i zakończenia stanu epidemii deweloper przeniesie aktem notarialnym na nią nowy lokal mieszkalny, przy jednoczesnym uwzględnieniu, że w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii z powodu COVID-19 bieg terminów w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw – nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres, zgodnie z art. 15 zzr ust. 1 w zw. z art. 15zzs ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, ze zm.)?W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: