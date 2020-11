Najem prywatny nie na znak towarowy

Czynsz otrzymywany z dzierżawy znaku towarowego jest przychodem z tytułu udzielania prawa do używania znaku towarowego, a więc z praw majątkowych. Nie może być on opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 30.102.020 r. nr 0115-KDIT3.4011.491.2020.2.JG.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawczyni posiada prawa autorskie do logotypu, dodatkowo chce też złożyć wniosek o rejestrację znaku towarowego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante lub w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, które dotyczyć będą oznaczeń odpowiadających logotypom, o których mowa powyżej.Po rejestracji i uzyskaniu prawa ochronnego na znak towarowy zostanie ustalona jego wartość w oparciu o wycenę niezależnego rzeczoznawcy majątkowego. Po tych czynnościach zostanie zawarta umowa dzierżawy ze spółką komandytową , w której zainteresowana jest komandytariuszem. Umowa dzierżawy będzie spełniać warunki wynikające z art. 709 Kodeksu cywilnego. Istotą tej umowy ma być oddanie spółce komandytowej prawa do używania znaku towarowego i do pobierania z jego używania pożytków, w zamian za co spółka będzie zobowiązana do wypłaty umownego czynszu.Znak towarowy stanowi tutaj majątek prywatny wnioskodawczyni, a umowa dzierżawy nie zostanie zawarta w ramach działalności gospodarczej. Zainteresowana nie prowadzi działalności na własne nazwisko – jest jedynie wspólnikiem w spółce komandytowej, z której dochody opodatkowuje podatkiem liniowym.Wnioskodawczyni wyjaśniła też, że prawa autorskie do logotypu zostały przez nią wytworzone we własnym zakresie. Nie zostały nabyte. Logotyp został wytworzony w 2020 r. cały proces trwał kilka miesięcy i składał się z fazy koncepcyjnej, wdrożeniowej i walidacyjnej.Zainteresowana zadała pytanie, czy przychody z dzierżawy znaku towarowego może opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów