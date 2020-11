Brak NIP na paragonie fiskalnym nie jest oczywistą omyłką

Ewidencja oczywistych omyłek nie dla braku NIP na paragonie

Jeżeli paragon nie zawiera NIP nabywcy, to brak jest podstaw do wystawienia do niego faktury z NIP. Nabywca bowiem już na etapie zakupu powinien określić czy dokonuje go prywatnie czy na potrzeby firmy - co w tym ostatnim przypadku wiąże się z podaniem NIP sprzedawcy zanim ten wystawi dowód sprzedaży. Braku NIP nie można traktować jako oczywistej omyłki, która uprawniałaby do ujęcia paragonu bez NIP w odpowiedniej ewidencji i skorygowania podstawy opodatkowania.