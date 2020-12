Leasing operacyjny i wykup samochodu osobowego w podatku dochodowym

W przedmiotu leasingu jest podatkowo transakcją odrębną od samego leasingu, a w związku z tym, limit 150 000 zł powinien on naliczyć osobno dla leasingu (czynsz inicjalny i raty miesięczne), osobno dla wykupu - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 07.12.2020 r. nr 0115-KDIT3.4011.651.2020.1.KR.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

W kwietniu 2020 r. wnioskodawca zawarł umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy o wartości 314 824 zł 02 gr (wraz z opłatą końcową). Samochód jest wykorzystywany w działalności gospodarczej (wyłącznie do czynności opodatkowanych) i do celów prywatnych. Na wartość samochodu składa się:• opłata wstępna 125 203 zł 25 gr netto + 28 796 zł 75 gr podatek VAT;• okresowe opłaty leasingowe (24 raty) 2 819 zł 70 gr netto + 648 zł 53 gr podatek VAT;• opłata końcowa 121 947 zł 97 gr netto + 28 048 zł 03 gr podatek VAT.Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Samochód będzie wykorzystywany w sposób mieszany. W związku z tym przysługuje mu prawo do odliczenia 50% podatku z faktur dotyczących opłat leasingowych oraz eksploatacji pojazdu.Opłata końcowa jest dodatkowym świadczeniem na rzecz finansującego wyodrębnionym z opłat leasingowych, za którą po wykonaniu umowy leasingu leasingobiorca ma prawo wykupić przedmiot leasingu na własność.Wnioskodawca zdał następujące pytania:1. W jaki sposób obliczyć wartość samochodu osobowego będącego przedmiotem leasingu operacyjnego?2. Czy limit 150 000 zł Wnioskodawca może naliczyć osobno dla leasingu (czynsz inicjalny i raty miesięczne) oraz osobno dla transakcji wykupu?W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów