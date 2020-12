Wymiana opon w samochodzie osobowym w kosztach firmy

Samochód prywatny wykorzystywany w firmie, w leasingu czy stanowiący środek trwały. To z którą sytuacją będziemy mieć do czynienia, rzutuje na sposób rozliczenia w kosztach podatkowych wymiany opon na zimowe.

Z tytułu wymiany opon w samochodzie osobowym do kosztów firmowych trafi wydatek w wysokości 20%, 75% lub 100%.

Samochód prywatny wykorzystywany w działalności

Opony stanowią część składową samochodu, która pozwala na jego bezpieczne używanie w określonych warunkach drogowych. Ich wymianę należy traktować jak zwykłą eksploatację samochodu.

Zakup opon do samochodu będącego środkiem trwałym firmy

Wydatek związany z wymianą opon, zarówno w samochodzie firmowym, tym w leasingu, jak i prywatnym, ale wykorzystywanym w działalności gospodarczej, może trafić do kosztów podatkowych. Stopień rozliczenia kosztów będzie jednak różny w zależności od danej sytuacji.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy o PIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodu 25% poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania firmowego samochodu osobowego na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej - jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika.

Obowiązuje domniemanie, że samochód jest używany nie tylko firmowo, ale także do celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością (użytek mieszany).

Zakup opon do samochodu w leasingu

Użytkujesz w prowadzonej firmie swój prywatny samochód osobowy ? Część ponoszonych na niego wydatków eksploatacyjnych zaliczysz do kosztów podatkowych. Niestety ustawodawca uznała, że samochody prywatne firmie mogą służyć maksymalnie w 20% i to ta wartość trafi do kosztów z wydatku związanego z zakupem i wymianą opon. Wskazuje na to art. 23 ust. 1 pkt 46 i ust. 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawa o PIT).Nabywając opony do samochodu osobowego będącego środkiem trwałym firmy należy pamiętać, że wydatek taki nie stanowi ulepszenia samochodu. Jednym z warunków ulepszenia jest bowiem (obok limitu wartościowego – wartość ulepszenia w ciągu roku musi przekroczyć 10.000 zł) wzrost wartości użytkowej. Zakup opon do samochodu nie wpływa na wzrost jego wartości użytkowej. W rezultacie nie jest ulepszeniem.W związku z powyższym, zakup opon do samochodu podlegaj ujęciu bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów na zasadach ogólnych (skoro zakup następuje do firmowego samochodu, służącego działalności gospodarczej, to pozostaje w związku z tą działalnością, spełniając definicję kosztu podatkowego). I teraz w zależności od tego, czy pojazd służy tylko działalności gospodarczej czy celom mieszanym, koszty takie zostaną rozliczone w całości bądź części.Co do zasady zatem zakup opon do samochodu osobowego będącego środkiem trwałym firmy trafi do kosztów podatkowych w wysokości 75% poniesionego wydatku. Aby koszt rozpoznać w całości, przedsiębiorca musi wykorzystać samochód wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej, co wymaga na ogół zaprowadzenia dodatkowej dokumentacji (zgodnie z przepisami ustawy o VAT).Dodajmy w tym miejscu, że przy ustalaniu kwoty wydatku podlegającej zaliczeniu w ciężar kosztów podatkowych, należy do niej wliczyć również VAT naliczony w cenie zakupu, który nie podlega odliczeniu.Również zakup opon do samochodu będącego przedmiotem leasingu operacyjnego pozostaje w związku z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą, a przez to może być zaliczony bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu. Zasady postępowania przy rozliczaniu wydatku są takie same, jak w przypadku samochodu będącego środkiem trwałym firmy.Zakup taki trafi zatem do kosztów podatkowych w całości (jeżeli samochód służy wyłącznie prowadzonej działalności gospodarczej) bądź w 75% (gdy pojazd jest używany także w innym celu).