Sprzedaż paragonowa: korekta oczywistych pomyłek w PIT

Gdy pierwotny paragon w wyniku oczywistej omyłki nieprawidłowo dokumentował stan faktyczny, należy przyporządkować jego korektę wstecznie do okresu, którego on dotyczył, czyli do daty wystąpienia przychodu należnego wynikającego z pierwotnego paragonu - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 28.12.2020 r. nr 0115-KDIT3.4011.553.2020.6.AD.

Przeczytaj także: Korekta przychodów z tytułu rozliczeń ryczałtowych

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Przeczytaj także: Zasady rozliczania premii pieniężnych w podatku dochodowym

W dniu 4 lipca 2017 r. omyłkowo został wystawiony paragon fiskalny , na którym w ilości towaru zamiast 70 wprowadzono wartość 7000. Osoba która sporządzała paragon nie pracuje na co dzień przy kasie fiskalnej i próbowała anulować go (co widać w treści załączonego paragonu).Po ufiskalnieniu i spostrzeżeniu, że pozycja nie została anulowana, a paragon jest na złą kwotę, został on oderwany z kasy niestety bez nagłówka i wystawiony właściwy paragon na właściwą ilość i kwotę. Błędny paragon wpadł za szufladę i przeleżał tam do 2020 r. Osoba, która odpowiedzialna jest za wypisywanie ewidencji pomyłek/anulacji do paragonów, w momencie tworzenia takiej listy nie miała świadomości, że taki paragon został wcześniej błędnie wystawiony. To pociągnęło za sobą błędy w księgowaniu, a co za tym idzie, zawyżeniu przychodu oraz obrotu na potrzeby podatkowe.Wnioskodawca zadał pytanie, w którym momencie powinien dokonać korekty błędnych zapisów na potrzeby podatku dochodowego od osób fizycznych? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów