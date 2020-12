Ulga mieszkaniowa: budynek letniskowy uprawnia do zwolnienia z PIT

Wydatkowanie pieniędzy ze sprzedaży nieruchomości na nabycie działki i budowę domu letniskowego całorocznego, który to dom nie będzie spełniał funkcji rekreacyjnej, a będzie służył zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika, zwalnia je z podatku dochodowego - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 29.12.2020 r. nr 0115-KDIT2.4011.691.2020.1.RS.

Przeczytaj także: Własne cele mieszkaniowe a stary kredyt hipoteczny

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. fotonaj - Fotolia.com Domek letniskowy zwalnia z podatku Celem mieszkaniowym jest m.in. zakup gruntu pod budowę oraz budynku mieszkalnego mającego za zadanie zaspokoić potrzeby mieszkaniowe podatnika. Fiskus potwierdza, że ulga ta obejmuje zakup gruntu oraz budowę budynku letniskowego, który jednak jest przewidziany dla całorocznego zamieszkiwania i w którym podatnik przez cały rok (a nie rekreacyjnie) będzie mieszkał.

Przeczytaj także: Rok więcej na rozliczenie podatku od sprzedaży nieruchomości

W 2019 r. wnioskodawczyni sprzedała nieruchomość , w której udział otrzymała od matki w dniu 2 maja 2018 r. Całość uzyskanych na sprzedaży środków zostanie przeznaczone na cele mieszkaniowe , tj. zakup działki i budowę domu do całorocznego zamieszkania.Działka ma charakter leśny i jest objęta projektem przebudowy i modernizacji istniejącego ośrodka wczasowego w zakresie budowy 24 domków letniskowych. Wnioskodawczyni posiada zatwierdzony projekt budowlany oraz decyzję z dnia 11 kwietnia 2016 r. w zakresie projektu zagospodarowania działki, która została podzielona na 16 mniejszych działek. Jest to projekt domu o powierzchni 110 mposiadający pełną funkcjonalność domu jednorodzinnego pod względem zarówno ilości i rodzajów pomieszczeń jak i wszelkich instalacji. Budynek będzie w pełni ocieplony i zostanie wyposażony w instalacje: prądową, wodociągową, kanalizacyjną, grzewczą.Budynek będzie służył zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych wnioskodawczyni. Nie będzie natomiast spełniał funkcji rekreacyjnej – zainteresowana będzie w nim mieszkać cały rok. W pierwszej fazie zainteresowana planuje zakup działki oraz zaprojektowanie i przyłączenie wszelkich niezbędnych mediów. W drugiej fazie planowana jest budowa domu metodą gospodarczą. Zatwierdzony dla działki projekt budowlany, w pierwotnej wersji przewidziany dla domu całorocznego (ze względu na wielkość, cechy konstrukcyjne, ocieplenia, instalacje grzewczą, itp.) ma wykreślone zagadnienia (jako nieobowiązujące) związane z przystosowaniem domu na potrzeby całoroczne. Budynek, który Wnioskodawczyni planuje wybudować będzie posiadał te cechy, będzie całorocznym budynkiem mieszkalnym – jednorodzinnym.Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy przysługuje jej prawo do skorzystania z ulgi mieszkaniowej ? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: