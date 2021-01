Przedawniony kredyt z podatkiem dochodowym?

Przedawnienie zobowiązania kredytowego powoduje powstanie po stronie kredytobiorcy przychodu podatkowego, w momencie przedawnienia tego zobowiązania, w wysokości zadłużenia, które było wymagalne na moment przedawnienia - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 19.01.2021 r. nr 0115-KDIT2.4011.743.2020.1.KC.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Nie spłaciłeś kredytu i ten się przedawnił? Wprawdzie pieniędzy do banku oddawać już nie musisz, ale o swoją część upomni się fiskus. Zdaniem urzędników bowiem uzyskujesz tutaj korzyć w postaci umorzonego zadłużenia, który w całości należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł.

W marcu wnioskodawczyni zawarła umowę kredytu , na mocy której była ona zobowiązana do spłaty zadłużenia w terminach wskazanych w umowie oraz w harmonogramie spłaty. Był to kredyt zaciągnięty poza działalnością gospodarczą Po upływie roku czasu, z uwagi na problemy finansowe, wnioskodawczyni przestała spłacać kredyt , co doprowadziło do wypowiedzenia umowy kredytowej i postawienia całości roszczenia w stan natychmiastowej wymagalności.Wierzyciel w 2011 r. zwrócił się do sądu o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności, na mocy którego w lutym 2012 r. zostało wszczęte przeciwko zainteresowanej postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika sądowego. Następnie w grudniu 2014 r. wierzyciel dokonał zbycia tej wierzytelności na rzecz podmiotu trzeciego, nie wycofując wniosku egzekucyjnego.Na początku 2020 r. obecny wierzyciel przesłał wnioskodawczyni PIT-11 wskazując w nim przychód z tytułu przedawnienia roszczenia. Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy ciąży na niej obowiązek uwzględnienia tego przychodu w zeznaniu podatkowym za rok 2019? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów