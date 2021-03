Czy przy darowiźnie towarów trzeb naliczyć VAT?

To od tego, czy przy zakupie darowanych towarów podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT, jest uzależnione naliczenie tego podatku przy dokonaniu ich darowizny - stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 25.02.2021 r. nr 0111-KDIB3-2.4012.856.2020.4.AZ.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. nanantachoke - Fotolia.com Darowizny dla OPP z podatkiem VAT? Czy nieodpłatne przekazanie (w darowiźnie) towarów na rzecz organizacji non profit z przeznaczeniem wyłącznie na rzecz osób potrzebujących, jest opodatkowane VAT-em? Wszystko zależy od tego, czy przy ich nabyciu podatnikowi przysługiwało praw do odliczenia tego podatku.

Wnioskodawca, spółka z o.o. , jest czynnym podatnikiem VAT. W przyszłości zamierza przekazywać darowizny rzeczowe na rzecz różnych stowarzyszeń i fundacji czy innych organizacji pozarządowych niedziałających w celu osiągnięcia zysku i prowadzących działalność społecznie użyteczną, których cele i działania mieszczą się w katalogu zadań publicznych określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1057) i to właśnie na powyższe cele mają być przekazane darowizny. Organizacje te nie będą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.Przekazywane będą towary (np. koszulki, inne ubrania; nie będą to produkty spożywcze), które wcześniej zainteresowana zakupi. Nie będą to jej produkty. Na chwilę obecną spółka nie wie jeszcze, czy od zakupów tych będzie jej przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT . Towary pierwotnie nabyte były bądź będą na rzecz przedsiębiorstwa wnioskodawcy w celu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Ich przekazanie będzie zaś mieć na celu wyłącznie pomoc obdarowanym.Zadano pytanie, czy darowizna takich towarów będzie skutkowała obowiązkiem naliczenia podatku VAT? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów