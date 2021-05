Sprzedaż samochodu: rozliczenie kosztów ubezpieczenia

Samochody firmowe trzeba ubezpieczać tak samo jak prywatne, a wydatki na ten cel można zaliczać do kosztów podatkowych. Co się jednak stanie, gdy w trakcie trwania ubezpieczenia samochód zostanie sprzedany? Szczegóły w tym zakresie wyjaśniamy poniżej.

Składki niezwracane zbywcy samochodu

Przykładowo Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 13.03.2020 r. nr 0111-KDIB1-1.4010.26.2020.1.DK wyjaśnił, że „(…) skoro Wnioskodawca sprzedaje składnik majątku Spółki – ciągnik siodłowy, który podlegał ubezpieczeniu OC i AC, a Wnioskodawca poniósł koszt tego ubezpieczenia, to istnieje związek poniesionego wydatku z ww. tytułu z przychodem uzyskanym ze sprzedaży ww. pojazdu.



Tym samym, stwierdzić należy, że w przypadku sprzedaży ciągnika siodłowego wartość nierozliczonej w kosztach składki ubezpieczeniowej OC i AC może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości. Jednocześnie do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego – jak słusznie zaznaczył Wnioskodawca – nie znajdą zastosowania wyłączenia z art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. (…)”



W rozpatrywanej przez organ sprawie koszty polis były rozliczane w czasie.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Andrey Popov - Fotolia.com Rozlicenie polisy po sprzedaży samochodu Sprzedałeś samochód firmowy i zastanawiasz się, co zrobić z polisą ubezpieczeniową za okres przypadający po sprzedaży? Wydatków zaliczonych z tego tytułu do kosztów korygować nie musisz. Jeżeli jednak otrzymasz zwrot części polisy od ubezpieczyciela, będziesz musiał z tego tytułu rozpoznać przychód.

Składki zwracane właścicielowi pojazdu

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 14.11.2017 r. nr 0111-KDIB1-3.4010.354.2017.1.MBD wskazał, że „(…) Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 6a updop, do przychodów nie zalicza się m.in. zwróconych innych wydatków nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.



Należy przy tym podkreślić, że aby dany wydatek mógł być zaliczony do kategorii „innych wydatków”, o których mowa w art. 12 ust. 4 pkt 6a cyt. ustawy, konieczne jest, aby wydatek został wcześniej przez podatnika poniesiony, a następnie zwrócony podatnikowi. Przy czym wydatek poniesiony powinien być odpowiednikiem wydatku zwróconego. Tak więc „wydatek zwrócony” to ten sam, a nie taki sam wydatek, który został poniesiony. Zwróconym innym wydatkiem nie jest bowiem uzyskana przez podatnika kwota, która tylko odpowiada wartości poniesionego wydatku.



Mając powyższe na uwadze, jeżeli zwrot poniesionych wydatków dotyczyć będzie kosztów, które były wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, wówczas zwrócone wydatki będą dla podatnika przychodem podatkowym.



W konsekwencji, należy stwierdzić, że Spółka w chwili zwrócenia jej składek - uprzednio zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów - powinna wykazać je jako przychód.(…)”

W artykule Ubezpieczenie samochodu osobowego w kosztach podatkowych zostały opisane zasady rozliczania w kosztach podatkowych wydatków na ubezpieczenie firmowych samochodów osobowych . Polisy odnoszące się do takich pojazdów dotyczą na ogół okresu kolejnych 12 miesięcy. Co się stanie, gdy w tym czasie samochód zostanie sprzedany? Co z kosztami a co z przychodami podatkowymi? Wszystko zależy od tego, czy składki są podatnikowi zwracane.W przypadku składek OC co do zasady może nie wystąpić ich zwrot za okres po sprzedaży samochodu – chyba że nowy właściciel wypowie polisę. W przypadku składek AC do ich zwrotu dotychczasowemu właścicielowi samochodu na ogół dochodzi.W odniesieniu do składek, które nie są zwracane właścicielowi, a obejmujących okres, kiedy to już właścicielem pojazdu on nie jest, organy podatkowe uznają, że te stanowią koszt podatkowy u dotychczasowego właściciela.W podobnym tonie wypowiedział się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 14.11.2017 nr 0111-KDIB1-3.4010.322.2017.1.MBD. Tutaj dodatkowo wnioskujący wprost podkreślił, że na moment sprzedaży pojazdów część składek nie była jeszcze zaliczona do kosztów podatkowych W sytuacji, gdy poprzedni właściciel otrzyma zwrot części składek ubezpieczenia zbywanego pojazdu, otrzymany zwrot stanowi dla niego przychód podatkowy w tej części, w jakiej składki zostały zaliczone do kosztów podatkowych.