Sprzedaż części samochodowych i silnikowych a kod GTU

Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach CN 8701 - 8708 oraz CN 8708 10, a dokumentowana fakturami, musi być oznaczona w nowym JPK_VAT z deklaracją kodem GTU_07. Okazuje się jednak że nie wszystkie takie towary w ten sposób należy oznaczać.

Ważne

Kody GTU należy podawać jedynie w przypadku grup towarów i usług, które podatnik sprzedaje. Nie mają natomiast zastosowania do nabyć, które u podatnika, jako nabywcy, skutkują Kody GTU należy podawać jedynie w przypadku grup towarów i usług, które podatnik sprzedaje. Nie mają natomiast zastosowania do nabyć, które u podatnika, jako nabywcy, skutkują powstaniem VAT należnego (np. WNT czy import usług).

Jak czytamy w tej interpretacji „(…) przepis § 10 ust. 3 pkt 1 lit. g) rozporządzenia z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, dotyczący stosowania kodu GTU_07, odnosi się do sprzedaży pojazdów oraz części samochodowych o określonych kodach CN (tj. o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10). Z tym, że części do pojazdów silnikowych (objętych pozycjami od 8701 do 8705) mieszczą się grupowaniu CN 8708. Ww. przepis rozporządzenia wskazuje, że oznaczenie GTU_07 ma zastosowanie w odniesieniu do tych części, które są sklasyfikowane jako części samochodowe. Obowiązkiem oznaczania GTU_07 nie są więc objęte części do pojazdów silnikowych, które nie są pojazdami samochodowymi.

Kliknij, aby powiekszyć fot. yuryrumovsky - Fotolia.com Kod GTU_07 nie na wszystkie części silnikowe Kod GTU_07 przeznaczony jest dla dostawy pojazdów oraz części samochodowych o określonych kodach CN. Fiskus podkreśla przy tym, że oznaczenia tego nie należy stosować do części, które nie są stosowane w pojazdach samochodowych a jedynie innych pojazdach. To rozgraniczenie ma jednak zniknąć przy najbliższej nowelizacji przepisów.

Należy zauważyć, że przytoczone powyżej przepisy, w zakresie ewidencji szczególnej, nakładają obowiązek oznaczenia symbolem „07” sprzedaży części samochodowych pod warunkiem, że są one sklasyfikowane pod symbolami CN 8701-8708 i CN 8708 10 według nomenklatury scalonej.



Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy należy wskazać, że skoro Wnioskodawca dokonuje sprzedaży części samochodowych sklasyfikowanych w CN 8708 99 97, to ich dostawa podlega oznaczeniu w ewidencji kodem GTU_07 wskazanym w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. g rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. (…)”

Jak wyjaśnił resort finansów w pytaniach i odpowiedziach dotyczących plików JPK,Sęk jednak w tym, że w powyższej klasyfikacji CN mieszczą także części do pojazdów silnikowych innych niż pojazdy samochodowe . Stąd powstają wątpliwości czy również je należy w nowym JPK oznaczać odpowiednim symbolem GTU?Odpowiedzi na to pytanie starał się udzielić m.in. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 23.03.2021 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.41.2021.1.JG.Zdaniem organu zatem dostawa nie wszystkich części oznaczonych kodami CN 8701-8708 i CN 8708 10 podlega oznaczeniu GTU_07, a jedynie tych, które tyczą się pojazdów samochodowych. Przedsiębiorcy powinni zatem zweryfikować posiadany asortyment pod tym względem. Powyższe ma się jednak zmienić. Zgodnie bowiem z proponowanym nowym brzmieniem przepisu § 10 ust. 3 pkt 1 lit. g) rozporządzenia w sprawie JPK_VAT z deklaracją, kod GTU_07 będzie dotyczył wszystkich pojazdów, a nie tylko samochodowych, oraz części do tych pojazdów, które zostaną wymienione w nomenklaturze scalonej wyłącznie o kodach CN 8701-8708.