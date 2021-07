Nowy wspólnik a rozliczenie dochodów w spółce osobowej

Gdy wielkość udziału w zysku na koniec roku obrotowego spółki ulegnie zmianie w stosunku do wielkości tego udziału przyjętej do obliczania poszczególnych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, to dochód za dany rok obrotowy powinno się ustalić zgodnie z wielkością udziału w zysku ustaloną na koniec danego roku obrotowego, a nie zgodnie z wielkością udziału w zysku przyjętą przez wspólnika do obliczania poszczególnych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 14.07.2021 r. nr 0113-KDIPT2-3.4011.422.2021.2.AK.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. yahyaikiz - Fotolia.com Rozliczenie w spółce osobowej przy zmianie udziałów Wspólnik spółki osobowej zobowiązany jest opodatkować cały, rzeczywiście uzyskany dochód z udziału w tej spółce, którym jest dochód przypadający na wspólnika na ostatni dzień roku obrotowego. Ten może się różnić od dochodu ustalanego na potrzeby zaliczek na podatek dochodowy płaconych w trakcie roku.

Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej , w której jest 4 wspólników – osoby fizyczne posiadające nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce w zakresie podatku dochodowego. Spółka ewidencjonuje zdarzenia gospodarcze w księgach rachunkowych Do spółki ma przystąpić nowy wspólnik. Zgodnie z umową spółki, udział poszczególnych wspólników w zysku spółki , odpowiadają procentowemu wkładowi do spółki i zapis ten nie ulegnie zmianie po przystąpieniu nowego wspólnika. Każdy ze wspólników ma prawo do udziału w zysku spółki proporcjonalnie do wniesionego wkładu, ale też uczestniczy w stratach w takich samych proporcjach.Umowa wskazuje nadto, że każdy wspólnik ma prawo do wypłaty przypadającego na niego zysku po zakończeniu danego roku obrotowego, stosownie do udziału w zysku spółki, który przypadał na tego wspólnika na ostatni dzień roku obrotowego. Rok obrotowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. W związku z tym wspólnikowi spółki przysługuje prawo żądania i wypłaty całości przypadającego na niego zysku za dany rok, jeżeli był wspólnikiem spółki w dniu 31 grudnia danego roku.Wnioskodawca zadał pytanie, w jaki sposób powinien, jako wspólnik spółki jawnej, ustalić przychody i koszty ich uzyskania z tytułu udziału w spółce za rok obrotowy, w którym dojdzie do dołączenia nowego wspólnika i zmiany przypadającego na niego udziału w zyskach? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: