Podatek cukrowy nalicza i rozlicza producent a nie pośrednik

Tylko dostawca jest zobowiązany zarówno do uiszczenia opłaty cukrowej od napojów dostarczanych podatnikowi, jak również do spełnienia obowiązku informacyjnego w zakresie dostarczanych podatnikowi napojów - potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 06.07.2021 r. nr 0111-KDSB1-1.4019.19.2021.3.WF.

Przeczytaj także: Podatek od nieruchomości, cukrowy, ceny energii. 2021 nie będzie tani

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Opłatę cukrową nalicza producent napoju Opłatę cukrową od słodkich napojów nalicza ich producent. To na nim ciążą też odpowiednie obowiązki ewidencyjne w tym zakresie. Czynności te nie dotyczą hurtownika, który nabywa te napoje od producentów i dalej sprzedaje innym firmom (sklepom) czy też już finalnym konsumentom.

Wnioskodawca prowadzi hurtową sprzedaż artykułów spożywczych , w tym napojów objętych opłatą cukrową (PKWiU w klasach 10.32, 10.90 lub w dziale 11). Nie zajmuje się ich produkcją – nabywa je od producentów i następnie sprzedaje do mniejszych placówek handlowych bądź też konsumentom końcowym (sprzedaż hurtowa i detaliczna).Wnioskodawca zadał pytanie, czy prowadząc jednocześnie sprzedaż detaliczną i hurtową towarów, w tym napojów nabywanych od dostawców (producentów), to jego dostawca jest zobowiązany uiścić opłatę od środków spożywczych, o której mowa w art. 12a Ustawy („Oplata cukrowa”) od wszystkich napojów dostarczanych zainteresowanemu, a zatem wnioskodawca nie jest zobowiązany do zapłaty Opłaty cukrowej, a w konsekwencji nie uwzględnia tych napojów w informacji, o której mowa w art. 12g ust. 1 pkt 1) Ustawy, przesyłanej do urzędu skarbowego, niezależnie od tego, czy dostawca prawidłowo uiścił swoją Opłatę cukrową? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy i odstąpił od jego uzasadnienia prawnego. Stanowisko to było następujące:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów