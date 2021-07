SLIM VAT 2: Ujmowanie faktur korygujących in minus przy imporcie usług i WNT

Jak rozliczać faktury korygujące na zagraniczne zakupy?

Obecnie przepisy ustawy o VAT nie regulują kwestii ujmowania faktur korygujących dotyczących transakcji, w których to obowiązanym do rozliczenia VAT jest nabywca (m.in. WNT czy import usług). To ma się zmienić wraz z pakietem SLIM VAT 2. Do ustawy trafią rozwiązania wypracowane obecnie przez linie interpretacyjne i orzecznicze.