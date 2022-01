Polski Ład: co to jest ukryta dywidenda i podmioty powiązane © jrwasserman - fotolia.com

Polski Ład wprowadza do prawa podatkowego pojęcie "ukrytej dywidendy" i regulacje mające na celu zapobieganie ich wypłacaniu. Nowe przepisy mogą dotknąć podmioty, które dotychczas rozliczały się z udziałowcem w inny sposób niż wypłata dywidendy, w tym w szczególności w oparciu o system prowizyjny zależny od zysku. Co istotne, w wyniku konsultacji społecznych odroczono wejście w życie nowych przepisów do 1 stycznia 2023 r.

Przeczytaj także: Polski Ład: usługi świadczone przez wspólnika nie będą kosztem podatkowym spółki

Z tego artykułu dowiesz się:

Co to jest ukryta dywidenda i kiedy występuje

Czym są podmioty powiązane

Jakie konsekwencje podatkowe niesie ze sobą wystąpienie ukrytej dywidendy

Ukryta dywidenda

wysokość tych kosztów lub termin ich poniesienia w jakikolwiek sposób są uzależnione od osiągnięcia zysku przez podatnika lub wysokości tego zysku albo

racjonalnie działający podatnik nie poniósłby takich kosztów lub mógłby ponieść niższe koszty w przypadku wykonania porównywalnego świadczenia przez podmiot niepowiązany, przy czym przy określaniu wysokości tych kosztów stosuje się odpowiednio przepisy o cenach transferowych lub

koszty te obejmują wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów, które stanowiły własność albo współwłasność wspólnika lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem przed utworzeniem podatnika.

dokonywane płatności nie są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

transakcje odbywają się w oparciu o nierynkowy charakter,

podatnik jest nadmiernie zadłużony z różnych tytułów względem podmiotów powiązanych z grupy kapitałowej,

wynagrodzenie wypłacane za świadczenia uzyskiwane przez podatnika od podmiotów powiązanych uzależnione jest od wysokości zysków osiąganych w tym samym okresie przez takiego podatnika lub

podatnik użytkuje składniki majątku należące do wspólnika, które były w posiadaniu takiego wspólnika jeszcze przed utworzeniem podatnika.

Kliknij, aby powiekszyć fot. jrwasserman - fotolia.com Polski Ład: co to jest ukryta dywidenda i podmioty powiązane Polski Ład wprowadza do prawa podatkowego pojęcie "ukrytej dywidendy" i regulacje mające na celu zapobieganie ich wypłacaniu. Nowe przepisy mogą dotknąć podmioty, które dotychczas rozliczały się z udziałowcem w inny sposób niż wypłata dywidendy, w tym w szczególności w oparciu o system prowizyjny zależny od zysku.

Podmiot powiązany

jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot lub

występują podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

- ten sam inny podmiot lub

- małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub

- ten sam inny podmiot lub - małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub transakcja dotyczy spółki niemającej osobowości prawnej i jej wspólników, lub

transakcja dotyczy podatnika i jego zagranicznego zakładu, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej – spółki kapitałowej wchodzącej w jej skład i jej zagranicznego zakładu.

Ukryta dywidenda – konsekwencje podatkowe

Przepisów w zakresie ukrytej dywidendy nie stosuje się w przypadku, gdy suma poniesionych w roku podatkowym przez podatnika kosztów stanowiących ukrytą dywidendę jest niższa niż kwota zysku brutto w rozumieniu przepisów o rachunkowości, uzyskanego w roku obrotowym, w którym koszty te zostały uwzględnione w wyniku finansowym podatnika.