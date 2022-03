Rozliczenie dochodów z Wielkiej Brytanii po brexicie

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w styczniu 2021 roku wywołało zmiany nie tylko w sferze celnej, ale i formalno-prawnej dotyczącej sytuacji osób fizycznych i przedsiębiorców uzyskujących przychody na terytorium UK. Czy dotyczy to także rozliczeń dochodów osiągniętych w 2021 roku przez polskich obywateli Wspólnoty Europejskiej?

Rezydenci i nierezydenci Polski

posiadanie przez podatnika na terytorium RP centrum interesów osobistych lub gospodarczych, zwanych przez ustawę o PIT – centrum interesów życiowych, lub

przebywanie na tym terytorium dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Umowy ws. unikania podwójnego opodatkowania

Polsko-brytyjska konwencja

w Wielkiej Brytanii:

podatek dochodowy (income tax);

podatek od spółek (corporation tax);

podatek od zysków majątkowych (capital gains tax); w Polsce:

podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT),

podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).

Opodatkowanie przedsiębiorstw

dochodów osiąganych przez podmioty powiązane;

dywidend wypłacanych przez spółkę z siedzibą w jednym państwie na rzecz wspólnika mającego miejsce zamieszkania w drugim umawiającym się państwie;

przychodów z odsetek, należności licencyjnych;

zysków majątkowych.

Zmiany w opodatkowaniu firm po brexicie

Dochody z pracy

Opodatkowanie dochodów z pracy po brexicie

polski i brytyjski rezydent podatkowy nie mogą już dokonywać wspólnych rozliczeń małżonków oraz rozliczeń przeznaczonych dla osób samotnie wychowujących dzieci (każde z małżonków będzie musiało rozliczyć się indywidualnie);

nie można już pomniejszyć podstawy opodatkowania o składki na ubezpieczenie społeczne zapłacone w innym państwie UE (składki zapłacone w UK nie będą podlegały odliczeniu w Polsce);

nie można już odliczyć od podstawy opodatkowania PIT w Polsce darowizn dokonanych na terytorium Wielkiej Brytanii;

nie można już skorzystać z ulgi mieszkaniowej, chroniącej przed 19% opodatkowaniem w Polsce dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości poprzez wydatkowanie go na własne cele mieszkaniowe w Wielkiej Brytanii (przed 2021 roku taki cel realizował np. zakup w UK nieruchomości, spłata kredytu/pożyczki w brytyjskim banku);

nastąpiła utrata prawa do zwolnienia z PIT wygranych w grach hazardowych urządzanych na terytorium UK;

zwolnione z PIT nie są już świadczenia uzyskane w związku z uczestniczeniem w nieodpłatnych szkoleniach z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej organizowanych przez organizacje mające siedzibę lub działające na terytorium UK.

Podsumowanie

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby mające miejsce zamieszkania na terytorium RP podlegają obowiązkowi podatkowemu w PIT od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia ich źródeł.O identyfikacji miejsca zamieszkania na potrzeby ustalenia rezydencji podatkowej decyduje spełnienie jednego z dwóch warunków:Zatem osoby o statusie rezydenta podatkowego Polski podlegają obowiązkowi podatkowemu przed polskim fiskusem zarówno w zakresie dochodów osiąganych w kraju, jak i za granicą. Z kolei osoby, które swoje miejsce zamieszkania przeniosły do UK, podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, a więc odpowiadają przed tutejszym fiskusem tylko w zakresie dochodów osiąganych na terytorium RP.O to, by ciężary podatkowe nie były nadmierne dbają dwustronne umowy międzynarodowe w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. W przypadku Polski i UK jest to Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisana w Londynie dnia 20 lipca 2006 roku (Dz.U. 2006 nr 250 poz. 1840).Dopóki Wielka Brytania należała do Unii Europejskiej część kwestii podatkowych regulowały przepisy i zasady unijne. Po 31 grudnia 2020 roku przestały one jednak obowiązywać, stąd zagadnienia z nimi związane pozostały podległe regulacjom polsko-brytyjskiej konwencji, odrębnym regulacjom ustawodawstw obu krajów, jak i wiążących wciąż oba państwa międzynarodowych umów i konwencji.Jak wyjaśnia art. 2 ust. 1 wspomnianej konwencji, dotyczy ona podatków od dochodu i od zysków majątkowych bez względu na sposób ich poboru. W ust. 3 precyzuje natomiast, że swoimi regulacjami obejmuje:Istotny jest ust. 4, który ustanawia, iż konwencja ma zastosowanie także do wszystkich podatków takiego samego lub podobnego rodzaju, które po podpisaniu konwencji będą pobierane przez którekolwiek z umawiających się państw obok istniejących podatków lub w ich miejsce.Kwestia opodatkowania uzyskanych z działalności gospodarczej dochodów została uregulowana w art. 7 konwencji. Stanowi on, że zasadniczo zyski przedsiębiorstwa podlegają opodatkowaniu w państwie tego przedsiębiorstwa, chyba że prowadzi ono w drugim umawiającym się państwie działalność poprzez położony tam zakład. Wówczas zyski mogą zostać opodatkowane w tym drugim państwie, ale tylko ta ich część, którą można przypisać temu zakładowi.Konwencja w kolejnych przepisach uszczegóławia tę zasadę, precyzując zwłaszcza reguły opodatkowania: Co zmienia brexit? Z pewnością polscy przedsiębiorcy prowadzący interesy w Wielkiej Brytanii muszą się zmierzyć z dostosowaniem do nowych stawek i obowiązków celnych, reguł transportowych, a także zmienionych rozliczeń w zakresie opodatkowania VAT. Po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE nie ma już bowiem w relacjach z polskimi firmami mowy o WNT (wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów) i WDT (wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów) w transakcjach pomiędzy oboma krajami.Ponieważ UK od 1 stycznia 2021 roku nie jest już państwem członkowskim UE, polski podmiot wypłacając należności brytyjskiemu podmiotowi powiązanemu, zobowiązany jest do poboru 20% podatku u źródła, czego nie musiał robić przed brexitem. Ważne jest w tym zakresie przeanalizowanie regulacji wspomnianej konwencji dwustronnej pomiędzy Polską a Wielką Brytanią, bowiem na jej mocy mogą znaleźć zastosowanie niższe stawki opodatkowania, jak w przypadku np. wypłat należności licencyjnych, gdzie, jak stanowi art. 12 ust. 2, ich opodatkowanie nie może przekroczyć 5%.Gdy UK należała do struktur unijnych zwolnieniu z podatku u źródła podlegała również wypłata dywidend dokonywana pomiędzy podmiotami powiązanymi położnymi w innych, ale noszących miano państw członkowskich UE krajach. Po brexicie takiej możliwości już nie ma, jednak zastosowanie może znaleźć również obniżona stawka opodatkowania wynikająca z ww. konwencji. Jakie jeszcze zmiany podatkowe mogą odczuć przedsiębiorcy?Przedsiębiorcy nie odliczą już od podstawy opodatkowania CIT w Polsce darowizn dokonanych na terytorium Wielkiej Brytanii. Ponadto instytucje wspólnego inwestowania posiadające siedzibę w UK, jak i podatnicy z siedzibą w UK prowadzący program emerytalny w zakresie dochodów związanych z gromadzeniem oszczędności na cele emerytalne nie są już zwolnieni z CIT.W przedmiocie przychodów uzyskiwanych przez pracownika kwestie te reguluje art. 14 konwencji. Stanowi on, że pensje, płace i inne podobne wynagrodzenia zamieszkującego w jednym państwie, a otrzymywane za pracę najemną opodatkowane są w tym państwie. Jeśli jednak praca wykonywana jest przez niego w drugim umawiającym się państwie, wówczas wynagrodzenie za nią może być opodatkowane w tym drugim państwie.W polsko-brytyjskich realiach wynagrodzenia pracownicze podlegają opodatkowaniu w państwie, w którym pracownik ją świadczy. Drugie państwo może sobie również rościć pretensje do opodatkowania takiego przychodu, jednak w tej sytuacji zastosowanie znajduje, obowiązująca od 1 stycznia 2020 roku metoda, wyrażona w Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzona w Paryżu dnia 24 listopada 2016 roku, podpisanej w Paryżu dnia 7 czerwca 2017 roku (która pomimo brexitu wciąż obejmuje oba państwa), znanej lepiej jako Konwencja MLI . To metoda proporcjonalnego odliczenia, która ma służyć unikaniu podwójnego opodatkowania. W przypadku, gdy mający zamieszkanie w Polsce pracownik wykonywał pracę w UK, to wynagrodzenie za nią podlega opodatkowaniu w UK. Jeśli polski fiskus również będzie domagać się zapłaty PIT, wówczas pracownik ten będzie mógł pomniejszyć opodatkowanie w Polsce o podatek, który zapłacił w UK.Wielka Brytania z momentem opuszczenia UE przestała być podmiotem przywilejów podatkowych przysługujących jej w relacjach z innymi państwami członkowskimi UE na mocy prawa stricte wspólnotowego. I tak np., od 1 stycznia 2021 roku:Rok 2021 jest pierwszym pełnym rokiem rozliczeniowym, w którym Wielka Brytania nie należy już do struktur Unii Europejskiej ani do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Sprawia to, że rozliczanie wielu działań podatników, zarówno przedsiębiorców, jak i nieprowadzących działalności gospodarczej osób fizycznych, stało się utrudnione.Dopóki Zjednoczone Królestwo było państwem członkowskim UE, transakcje gospodarcze, usługi, świadczenie pracy przez polskie firmy i obywateli na terytorium UK, korzystały z udogodnień, zwolnień i uproszczeń rozliczeniowych. Po brexicie realizacja obowiązków podatkowych może być utrudniona. Podatnicy utracili bowiem sporo ulg, jakie przysługiwały w ramach czynności wewnątrzwspólnotowych, a z drugiej strony przybyło im nowych obowiązków z uwagi na przybranie przez Wielką Brytanię roli państwa trzeciego, np. w zakresie sprawozdawczości w obszarze cen transferowych, czy dotyczących podmiotów powiązanych.W pierwszym roku po brexicie na pewno warto skorzystać z pomocy doradcy podatkowego, kancelarii prawnej, by skonsultować kwestie rozliczeniowe, w tym zwłaszcza możliwości uzyskania ewentualnego zwrotu nadpłaconego podatku.