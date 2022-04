Trwa okres składania rocznych zeznań podatkowych. Część przedsiębiorców pozostała przy podatku liniowym, pomimo tego, że ta forma opodatkowania wiąże się z pewnymi ograniczeniami dotyczącymi np. możliwości wspólnego rozliczania małżonków czy stosowania ulg. Księgowa w firmie inFakt Joanna Grochala zebrała pytania, które najczęściej zadają jej klienci stosujący "liniówkę".

Jak rozliczyć PIT-36L? 10 pytań i odpowiedzi o podatek liniowy w zeznaniu rocznym

Jak najbardziej, podatnicy rozliczający się liniowo mogą przekazać 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego. Oczywiście musi on wynikać z zeznania złożonego w obowiązującym terminie lub też korekty deklaracji podatkowej.Nie, podatek liniowy całkowicie wyłącza możliwość skorzystania ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem.Należy złożyć deklarację PIT-36L . W 2022 roku termin na rozliczenie upływa 2 maja.Nie ma takiego obowiązku. Raz wybrana forma opodatkowania jest aktualna w kolejnych latach, o ile podatnik nie złożył rezygnacji z rozliczania się liniowo lub nie utracił prawa do rozliczania się w takiej formie.Nie, wybór opodatkowania liniowego dotyczy wszystkich form prowadzenia działalności gospodarczej.Nie ma możliwości zmiany formy opodatkowania w ciągu roku. Można to natomiast zrobić w kolejnym roku. Termin to 20. dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano pierwszy przychód w roku. Jednak, zgodnie z ostatnimi zapowiedziami płynącymi z Ministerstwa Finansów, jest szansa, że zmiana formy opodatkowania będzie możliwa podczas składania PIT za 2022 roku.Zakres umowy o pracę musi dotyczyć innych usług niż na działalności gospodarczej. Jeśli ten warunek jest spełniony, to umowa o pracę nie ma wpływu na rozliczenie roczne z działalności.Nie, według obecnych interpretacji nie można w trakcie roku wybrać opodatkowania liniowego, gdy już raz dokonano wyboru innej formy opodatkowania dla prowadzonej działalności gospodarczej.Od 2019 roku przepisy mówią, że: „podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach liniowych. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego”Tak, ale występują pewne ograniczenia. Jeśli chodzi o odliczenie od podatku, mogą to być:Natomiast od dochodu można odliczyć:Jeśli rozliczenie zostało złożone przez internet, to zwrot nadpłaconego podatku wpłynie na konto w ciągu 45 dni. Okres ten nalicza się od daty złożenia deklaracji, ale nie wcześniej niż od 15 lutego. Jeśli zeznanie złożono w formie papierowej, urząd zwróci nadpłatę w ciągu 3 miesięcy od daty przekazania deklaracji.