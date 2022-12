W 2023 r. przedsiębiorcy dalej będą mierzyli się z niejasnymi przepisami prawa podatkowego, wadliwymi i nieprzyjaznymi interpretacjami organów skarbowych. Będą musieli dostosowywać się do kolejnych, licznych zmian przepisów, przygotowywanych w pośpiechu w celu realizacji doraźnych potrzeb finansowych państwa. Niestety, wciąż będą funkcjonować w realiach jednego z najgorszych systemów podatkowych na świecie.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Nomad_Soul - Fotolia.com Prognozy 2023: czeka nas podatkowy nieład

- Nowy rok przyniesie przedsiębiorcom kolejne zmiany w podatkach. Większość z nich to korekta przepisów Polskiego Ładu, które weszły w życie w 2022 r. Tym samym sprawdza się scenariusz, o którym mówiliśmy półtora roku temu, że Polski Ład pogrąży w nieładzie polski system podatkowy na wiele lat. Mamy nowy rok i kolejną nowelizację, która zmienia, uchyla, bądź odracza wadliwe rozwiązania. Uchylone zostaną przepisy o tzw. ukrytej dywidendzie, zmieniony i odroczony do 2024 r. zostanie tzw. podatek minimalny, zmodyfikowane zostaną przepisy odnoszące się do opodatkowania zagranicznych jednostek kontrolowanych, transakcji z podmiotami mającymi siedzibę w rajach podatkowych, dotyczące zaliczenia do KUP kosztów finansowania dłużnego, tzw. polskiej spółki holdingowej, czy estońskiego CIT – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan.Powiązanie składki zdrowotnej z dochodem podatkowym generuje niezliczone problemy z prawidłowym obliczeniem wysokości tej daniny, spowodowało, że wszystkie wątpliwości odnoszące się do ustalenia podstawy opodatkowania są teraz także kłopotem przy określeniu wysokości składki zdrowotnej.Od 2024 r. zacznie obowiązywać tzw. Krajowy System e-Faktur , czyli system teleinformatyczny Ministerstwa Finansów służący do wystawiania, przechowywania i przesyłania faktur. Wdrożenie i przetestowanie tego narzędzia stanowić będzie ogromne wyzwanie dla przedsiębiorców. Wiązać się będzie z konicznością poniesienia bardzo dużych nakładów pracy i pieniędzy w celu dostosowania systemów fakturowych obecnie używanych w firmach do stosowania wspólnie z KSeF.Wszelkie próby wpływania na zachowania obywateli poprzez nakładanie nowych podatków, nie osiągają zakładanych rezultatów, szkodzą jedynie gospodarce i rozwojowi kraju, powodują wzrost cen dóbr i usług i ograniczają przedsiębiorczość. Potwierdzeniem tego jest wchodzący w przyszłym roku zakaz amortyzowania lokali mieszkalnych oraz brak możliwości rozliczania na zasadach ogólnych wynajmu prywatnych mieszkań. Ta fiskalna zmiana, mająca na celu uszczuplenie dochodów osób uzyskujących przychody z najmu, spowoduje jeszcze większy wzrost cen najmu i niższą dostępność lokali dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na zakup własnego mieszkania. Zamiana ta dodatkowo wprowadzana jest w najgorszym możliwym momencie, kiedy ceny najmu bardzo mocno wzrastają, ze wzglądu na napływ do Polski obywateli Ukrainy i Białorusi – dodaje Przemysław Pruszyński.