Będą zmiany zasad pobierania zaliczek na podatek PIT

Choć wciąż toczą się prace nad zmianami w ramach Polskiego Ładu, gros przepisów ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2022 roku. Jednym z nich jest zmiana zasad, na mocy których płatnicy uwzględniają kwotę zmniejszającą podatek w trakcie roku.

Przeczytaj także: Zaliczka na podatek dochodowy od umowy o pracę i zlecenia - jak obliczyć w 2022 r.

Warto zauważyć, że kwota zmniejszająca podatek generuje kwotę wolną od podatku. Od stycznia 2022 roku bowiem została ona podniesiona do 30 tys. złotych. W rezultacie, podatnik na skali, którego roczne przychody nie przekroczą tejże kwoty, nie będzie miał obowiązku uiszczenia opłaty z tytułu podatku dochodowego – podkreśla Szymon Kwasigroch z Systim.pl.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Andrey Popov - Fotolia.com Nowe zasady pobierania zaliczek na podatek PIT W związku z obniżeniem stawki PIT do 12 proc. zmianie ulegnie także kwota zmniejszająca podatek i będzie ona wynosić 3600 zł. Oznacza to, że przy pobieraniu miesięcznej zaliczki na podatek PIT płatnicy zmniejszać ją będą o kwotę 300 zł (1/12 z 3600 zł), a nie jak do tej pory 425 zł. Dodatkowo podatnik będzie mógł złożyć PIT-2 u maksymalnie 3 płatników wskazując jednocześnie kwotę do odliczenia, stanowiącą 1/12, 1/24 lub 1/36 kwoty zmniejszającej podatek.

W ramach obowiązujących od niedawna przepisów Polskiego Ładu rząd zaproponował pewne modyfikacje. Już od lipca br. ulec zmianie mają między inny zasady poboru zaliczek na podatek dochodowy.Wyżej wspomniane zmiany obejmować będą, która to występuje w skali podatkowej. Obecnie jest to kwota 5100 złotych, zaś na mocy obniżenia stawki PIT do 12 proc. wyniesie ona 3600 złotych.Co ważne, aktualnie część płatników – jak chociażby zakłady pracy czy organy rentowe – obliczający oraz pobierający zaliczki na podatek od dokonywanych wypłat, mogą zmniejszać zaliczkę o kwotę 425 złotych (1/12 z 5100 złotych). Po wejściu zmian kwota ta wynosić będzie(czyli).– mówi specjalista z Systim.pl.– dodaje ekspert.Na koniec warto podkreślić, że zmiany w zaliczkach to nie jedyne planowane przez projektodawcę zmiany. W ramach nowelizacji zaproponowano bowiem,(składając formularz PIT-2 ) - w tym zleceniodawców - do stosowania odliczenia w wysokości 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, wskazując jednocześnie kwotę do odliczenia, stanowiącą 1/12, 1/24 lub 1/36 kwoty zmniejszającej podatek.