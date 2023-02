Ulga termomodernizacyjna - ile można zyskać w rozliczeniu PIT 2022/2023?

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że w ubiegłym roku z ulgi termomodernizacyjnej skorzystało aż 594 tys. podatników, a kwota wydatków poniesionych przez obywateli przekroczyła 10 mld zł. Ulga termomodernizacyjna pozwala na odliczenie od podatku kosztów poniesionych na cieszące się ogromną popularnością w ostatnim czasie rozwiązania, jakimi są instalacje fotowoltaiczne oraz pompy ciepła.

Jakie wydatki obejmuje ulga termomodernizacyjna?

ulepszeniu, gdzie zmniejsza się zapotrzebowanie na energię dostarczaną na ogrzewanie i podgrzewanie wody użytkowej oraz ogrzewanie do budynków mieszkalnych;

ulepszeniu, gdzie zmniejszają się straty energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków;

wykonaniu przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych;

całkowitej lub częściowej zamianie źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Maksymalna kwota podlegająca odliczeniu to 53.000 zł. Dotyczy ona wszystkich działań realizowanych w budynkach będących własnością danego podatnika. W przypadku małżeństw będących współwłaścicielami nieruchomości, na każdego z nich przypada taka sama kwota wydatków, zatem można ją podwoić (maksymalna kwota odliczenia wynosi w tym przypadku 106.000 zł).

Katalog materiałów budowlanych, urządzeń i usług – co konkretnie można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;

węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;

kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;

kocioł przeznaczony wyłącznie do spalania biomasy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a lit. c ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2021 r. poz. 133, 694, 1093 i 1642), spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, str. 100, z późn. zm.3)) – jeżeli eksploatacji takiego kotła nie zakazuje uchwała przyjęta na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 i 2127);

przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;

materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;

materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;

pompa ciepła wraz z osprzętem;

kolektor słoneczny wraz z osprzętem;

ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;

stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;

materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;

wykonanie analizy termograficznej budynku;

wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;

wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;

docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;

wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;

wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

montaż kotła gazowego kondensacyjnego;

montaż kotła olejowego kondensacyjnego;

montaż pompy ciepła;

montaż kolektora słonecznego;

montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;

montaż instalacji fotowoltaicznej;

uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;

regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;

demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Kto może odliczyć wydatki poniesione na pompę ciepła i fotowoltaikę?

muszą być właścicielami lub też współwłaścicielami nieruchomości, w której dokonano modernizacji,

ulga dotyczy jednie domów jednorodzinnych,

całość inwestycji musi zakończyć się przed upływem 3 lat od roku, w którym został poniesiony pierwszy wydatek na ulepszenia.

Jak wygląda rozliczenie pompy ciepła i fotowoltaiki w PIT?

Ulga podatkowa dzięki OZE – krok po kroku

Pojęcie „ulga termomodernizacyjna” pojawiło się w polskim prawie podatkowym pod koniec 2018 roku, jednak jej obowiązywanie ustalono na początek roku 2019. Pierwsze deklaracje, zawierające wyszczególnione kwoty wydatków ponoszonych na termomodernizację, właściciele nieruchomości składali w 2020 roku, wypełniając zeznanie podatkowe za rok poprzedni.Ulga termomodernizacyjna jest rozwiązaniem na miarę obecnych czasów. Pozwala na odliczenie od dochodów wszelkich wydatków, jakie ponieśliśmy na przeprowadzenie w swoim domu działań o charakterze termomodernizacyjnym.Czym są tego typu przedsięwzięcia? To wszystkie działania, jakie mają na celu, w którym mieszkamy. W katalogu możliwych opcji mieszczą się m.in. wymiana stolarki okiennej, czy też termomodernizacja elewacji, czyli popularne ocieplenie budynku a także wymiana dachu . Jednak obecnie najpopularniejszymi przedsięwzięciami są instalacje fotowoltaiczne oraz montaż pomp ciepła.Jak podkreśla Paweł Poruszek z Euros Energy:W ramach ulgi termomodernizacyjnej możemy zmniejszyć koszty, jakie ponieśliśmy w celu podniesienia jakości i komfortu naszego życia, inwestując we wspomniane instalacje fotowoltaiczne i nowoczesne pompy ciepła. Ponadto odliczamy także wszystkie inne wydatki, które zostały wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.Istotne jest również, że. W rozliczeniu należy jedynie odjąć część sfinansowaną przez państwo.Zgodnie z przepisami prawa, z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać podatnicy spełniający kilka warunków:Podatnik, aby mógł skorzystać z ulgi, zgodnie z regulacjami prawnymi musi być opodatkowany według skali podatkowej, opłacać ryczałt ewidencjonowany lub opłacać podatek według jednolitej stawki 19%.Co ważne, z ulgi nie można skorzystać, jeśli budynek nie jest oddany do użytku (jest w budowie).Aby ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów w postaci ulgi termomodernizacyjnej, konieczne jest posiadanie faktur VAT , potwierdzających wydatkowanie środków finansowych na poszczególne działania. Co istotne, firma wystawiająca fakturęW przypadku, gdy środki wydatkowane na przedsięwzięcia termomodernizacyjne okazałyby się wyższe niż uzyskane w danym roku dochody, istnieje możliwość rozliczenia ich w kolejnych latach., licząc od roku, w którym poniesiono pierwszy koszt. Zatem całkowita zmiana źródła energii w domu wraz z montażem pompy ciepła może być rozliczana w kolejnych latach, co jednocześnie pozwoli uzyskać maksymalny zwrot.Maksymalna kwota podlegająca odliczeniu toi dotyczy ona wszystkich działań realizowanych w budynkach będących własnością danego podatnika.będących współwłaścicielami nieruchomości, na każdego z nich przypada taka sama kwota wydatków, zatem(maksymalna kwota odliczenia wyniesie wówczas 106.000 zł).Odliczenia dokonujemy w zeznaniu podatkowym na jednym z formularzy PIT-28, PIT-37 lub PIT-36. W 2023 roku możemy odliczyć wydatki, jakie ponieśliśmy w 2022 roku. Wypełniamy specjalny załącznik PIT/0, który w części B posiada rubrykę o nazwie „Wydatki na realizację przedsięwzięcia termo modernizacyjnego”. Rozliczenie polega na odjęciu kwoty poniesionych wydatków, np. zakupu i montażu pompy ciepła, od dochodu lub przychodu, w zależności od formy opodatkowania.

