Ulga termomodernizacyjna - kiedy, dla kogo i jak odliczyć

Od 1 stycznia 2019 roku można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, która pozwala na odliczenie od podatku dochodowego PIT kosztów poniesionych na przykład na fotowoltaikę czy pompę ciepła. Czym jest ulga termomodernizacyjna i na czym polega? Co, jak, ile i kiedy można odliczyć? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w tym artykule.

Z tego artykułu dowiesz się:

Czym jest ulga termomodernizacyjna

Komu przysługuje ulga termomodernizacyjna

Jak skorzystać z ulgi podatkowej

Czy ulga termomodernizacyjna łączy się z Moim Prądem

Czy ulgę termomodernizacyjną można łączyć z innymi ulgami

Czy z ulgi można skorzystać w przypadku domu będącego w budowie

Jak uzyskać zwrot z podatku za termomodernizację

Jaki jest limit wydatków – ile maksymalnie można odliczyć w ramach ulgi

Czym jest ulga termomodernizacyjna?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Co można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej Uldze podlegają przedsięwzięcia, które poprawiają efektywność energetyczną budynku, czyli m.in. fotowoltaika, wymiana źródła ciepła (np. montaż pompy ciepła), ocieplenie domu (termomodernizacja elewacji, wymiana okien i drzwi wejściowych), montaż kolektorów słonecznych czy system wentylacji z rekuperacją. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Komu przysługuje ulga termomodernizacyjna?

być właścicielem modernizowanej nieruchomości,

budynek musi być jednorodzinnym domem mieszkalnym,

inwestycja musi zostać zakończona przed upływem 3 lat od roku, w którym został wyniesiony pierwszy wydatek.

Jak skorzystać z ulgi podatkowej?

Aby móc w tym roku rozliczyć ulgę za rok poprzedni, faktura sprzedażowa musi być wystawiona z datą maksymalnie 31 grudnia roku za który dokonujemy rozliczenia. Wynika to z faktu, że w rozliczeniu za ubiegły rok będziemy ujmować wszystkie dochody i wydatki związane z owym rokiem. Faktura musi zatem potwierdzać, że instalacja fotowoltaiczna czy pompa ciepła to inwestycja wykonana właśnie w tym okresie.” – mówi Maciej Humeniuk, Kierownik Operacyjny w Vosti.

Czy ulga termomodernizacyjna łączy się z Moim Prądem?

Czy ulgę termomodernizacyjną można łączyć z innymi ulgami?

Czy z ulgi można skorzystać w przypadku domu będącego w budowie?

Przykładowo – klient jest w trakcie budowy domu i postanawia założyć w tym domu instalacje. Jeżeli zainstaluje zestaw przed odbiorem domu, nie będzie mógł go rozliczyć w ramach ulgi – nie będzie tutaj żadnej termomodernizacji, będzie to etap budowy domu. Nie można przedstawić faktury do rozliczenia ulgi w momencie, gdy budowa domu nie została zakończona. Oczywiście, założenie instalacji fotowoltaicznej w czasie budowy domu jest korzystniejsze z perspektywy technicznej (np. kwestia poprowadzenia przewodów elektrycznych), jednak jeśli ta budowa nie jest zakończona formalnie, nie możemy mówić o rozliczeniu jakiejkolwiek ulgi.” – mówi Maciej Humeniuk

Jak uzyskać zwrot z podatku za termomodernizację?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ile można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej Maksymalna kwota wydatków, jaką podatnik może odliczyć, wynosi 53 tys. zł. Jeśli wysokość odliczenia jest wyższa od uzyskanego w danym roku dochodu/przychodu, wówczas pozostała kwota może zostać rozliczona w kolejnym roku, ale nie dłużej niż przez kolejnych 6 lat. Jeśli nieruchomość ma dwóch współwłaścicieli, każdy z nich może odliczyć poniesione przez siebie wydatki osobno. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Bardzo istotnym faktem, jest również to, że od 1 stycznia 2022 r. wzrosła kwota wolna od podatku – wynosi ona 30 tys. zł. Jeśli osiągamy dochód mniejszy niż 30 tys. lub równy 30 tys. zł w skali roku, czyli 2,5 tys. zł miesięcznie to nie zapłacimy od tego zaliczki na podatek PIT. W tym przypadku nie może być mowy o skorzystaniu z ulgi termomodernizacyjnej -, Trzeba zatem pamiętać, że podatnicy, którzy zarabiają poniżej 30 tys. zł rocznie, nie będą mogli z takiej ulgi skorzystać.” – mówi Maciej Humeniuk.

to możliwość odliczenia od dochodu wszelkich wydatków poniesionych na realizację, prowadzonych na jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Wydatki te pomniejszają podstawę opodatkowania, a w konsekwencji obniżają wysokość podatku dochodowego (PIT) koniecznego do zapłacenia do urzędu skarbowego.Według danych z rozliczeń PIT za 2020 r. z ulgi termomodernizacyjnej skorzystało ponad 450 tys. podatników, czyli ponad dwa razy więcej niż za 2019 r. Za ubiegły rok odliczono w ten sposób 7,5 mld zł, z kolei za 2019 r. było to 3,2 mld zł., czyli m.in. wymiana źródła ciepła (np. montaż pompy ciepła), ocieplenie domu (termomodernizacja elewacji, wymiana dachu , wymiana okien i drzwi wejściowych) czy montaż kolektorów słonecznych . Czy od podatku można odliczyć również fotowoltaikę? Oczywiście – w ramach ulgi rozliczyć możemy koszt kompleksowej usługi instalacji zestawu fotowoltaicznego.Powyższe zostało uregulowane w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ustawie o zryczałtowanym podatku od osób fizycznych. Natomiast w rozporządzeniu ministra inwestycji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, zostały wskazane urządzenia, materiały i usługi budowlane, które mogą podlegać odliczeniu., których dochody są opodatkowane według jednolitej stawki podatku liniowego (19%), według skali podatkowej (17% i 32%) bądź w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.Warto wyjaśnić, że. Może to być także współwłaściciel, o ile został wskazany w akcie notarialnym, bądź spadkobierca, który uzyskał orzeczenie sądu o nabyciu spadku. Co równie ważne – nie istnieje liczba nieruchomości, na którą jedna osoba może dokonać odliczenia. Oznacza to, żePodatnik korzystający z ulgi termomodernizacyjnej, chcąc uzyskać zwrot części poniesionych kosztów, nie musi przeprowadzać audytu energetycznego. Jedynym obowiązkiem, jaki musi wypełnić, jest. Ważne, by firma ta nie była zwolniona z podatku VAT.Kwota, która zostanie zwrócona podatnikowi w formie rozliczenia będzie zależała od jego rocznych dochodów, a więc dla każdego podatnika może być ona zupełnie inna., pod warunkiem, że nie został on odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług. Chcąc uzyskać ulgę na fotowoltaikę, należy w formularzu PIT wpisać kwotę brutto poniesionych wydatków. Ważne, by wykazane faktury były wystawione po 1 stycznia 2019 roku. Co więcej, do zeznania PIT należy dołączyć wypełniony formularz PIT/O.Odliczenie może być łączone z uzyskaniem dofinansowania z rządowego programu Mój Prąd, aczkolwiek w takiej sytuacji kwota odliczenia jest proporcjonalnie zmniejszana o kwotę uzyskanego dofinansowania.Ulgi termomodernizacyjnej nie można połączyć z inną ulgą podatkową, ale tylko jeżeli obie ulgi dotyczą tego samego przedsięwzięcia. W związku z tymulgą prorodzinną, ulgą na internet, czyUlga termomodernizacyjna nie dotyczy budynków w budowie. Może przysługiwać dla nowych domów, o ile są oddane do użytkowania.Często pojawia się również pytanie, czy. Oczywiście, że tak – główne znaczenie ma tutaj budynek, który jest zasilany produkowanym prądem.Uzyskanie zwrotu z podatku za termomodernizację wymaga złożenia deklaracji podatkowej. W zależności od sposobu rozliczenia, podatnik może odliczyć wydatki od dochodu (skala podatkowa i podatek liniowy) bądź przychodu (ryczałt). W przypadku czynnych podatników VAT odliczone kwoty dotyczą wartości netto, przy czym pozostali podatnicy wykazują kwoty brutto.Ważne jest to, że wykazane w zeznaniu wydatki muszą zostać poniesione w roku, którym ono dotyczy. Warto zaznaczyć, że ulga termomodernizacyjna ma limit –. Co więcej, gdy wysokość odliczenia jest wyższa od uzyskanego w danym roku dochodu/przychodu, wówczas pozostała kwota może zostać rozliczona w kolejnym roku, aczkolwiek nie dłużej niż przez kolejnych 6 lat Jeśli nieruchomość ma dwóch współwłaścicieli, każdy z nich może odliczyć poniesione przez siebie wydatki osobno. W przypadku małżonków, jeżeli posiadają oni nieruchomości objęte współwłasnością łączną – limit jest podwójny i dotyczy osobno każdego z małżonków.