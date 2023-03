Oddawanie krwi i jej składników jest prostym sposobem na uratowanie komuś zdrowia, a nawet życia. W Polsce co roku robi to około pół miliona osób. Oprócz oczywistego pożytku, jakim jest pomaganie innym, krwiodawstwo wiąże się z korzyściami dla samego dawcy, również tymi finansowymi.

Osoby decydujące się na oddanie krwi wkrótce będą mogły liczyć m.in. na uzyskanie płatnego zwolnienia z pracy w dniu procedury oraz w dniu następnym (łącznie dwa dni). Zmiany zostały przyjęte przez Sejm 9 marca i ustawa została przekazana do podpisu Prezydenta. Zmiany wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Dodatkowo krwiodawcy mogą liczyć na zwrot kosztów przejazdu do najbliższej publicznej jednostki, w której planują oddać krew (koszt ten ponosi placówka). Ponadto, każdy kto odda krew lub jej składniki otrzymuje posiłek regeneracyjny, aby uzupełnić oddane kalorie – opisuje Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt.

Ulga podatkowa za oddanie krwi

To jak wysokie jest odliczenie zależy od ilości oddanej krwi i jej składników. Mężczyzna w ciągu roku może oddać maksymalnie 2,7 litra, a kobieta 1,8 litra krwi pełnej. Osocza można oddać więcej. Odliczeniu podlega tylko krew oddana w roku, który jest przez nas rozliczany w PIT. Jeśli w poprzednich latach zapomnieliśmy skorzystać z ulgi dla krwiodawców, nie ma możliwości zaliczenia jej w latach następnych - tłumaczy Piotr Juszczyk.

Kliknij, aby powiekszyć fot. gina sanders - fotolia.com Ulga dla krwiodawców. Odliczenie krwi od podatku w PIT 2022/2023 W rozliczeniu rocznym podatku można zastosować m.in. ulgę dla krwiodawców. Wysokość odliczenia podatkowego ustala się mnożąc liczbę litrów faktycznie oddanej krwi lub osocza przez przelicznik pieniężny, który aktualnie wynosi 130 zł. Krwiodawcom wkrótce będzie przysługiwało płatne zwolnienie z pracy w dniu procedury oraz następnym (łącznie dwa dni). Dodatkowo mogą liczyć na zwrot kosztów przejazdu do najbliższej publicznej placówki, w której planują oddać krew oraz na posiłek regeneracyjny.

Każdy między, kto waży minimumi nie posiada żadnych przeciwwskazań medycznych może oddać krew lub jej składniki. Tytułprzysługuje osobom, które bezpłatnie oddały krew i zostały zarejestrowane w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi (np. w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub w szpitalu).Wysokość odliczenia na cele krwiodawstwa ustala się mnożąc ilość faktycznie oddanej honorowo krwi lub osocza przez przyjęty dla tej ulgi przelicznik pieniężny. Aktualnie przyjęta. Taka stawka została ustalona przez Ministra Zdrowia w rozporządzeniu z lutego 2017 roku.Dawcy, którzy w danym roku podatkowym oddawali krew lub jej składniki mogą darowiznę tą uwzględnić w swoim zeznaniu podatkowym . Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 stycznia 2007 r. dają podatnikowi, który oddał honorowo krew, prawo odliczenia wartości tej krwi od dochodu, wykazywanego w zeznaniu PIT-36 oraz PIT-37. Należy jednak pamiętać, że, a łączny limit z innymi rodzajami darowizn w roku podatkowym nie może przekroczyć wartości, a w przypadku ryczałtowców – ulgi podatkowej dla oddających krew mogą skorzystać też osoby, które rozliczają się, czyli na zeznaniu PIT-28. W takim przypadku. Dzięki temu zmniejsza się podstawa opodatkowania, a co za tym idzie, obniża kwota podatku do zapłaty. Do zeznania trzeba jednak dołączyć załącznik, w którym należy wskazać kwotę odliczenia w ramach darowizny krwi oraz dane obdarowanego, czyli w przypadku krwiodawstwa dane jednostki, której oddawana jest krew.