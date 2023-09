Zmiany w e-paragonach. Sprawdź, co musisz wiedzieć

Od 15 września 2023 r. za pośrednictwem aplikacji mobilnej e-Paragony Ministerstwa Finansów kupujący będą mieli możliwość generowania unikalnych identyfikatorów. Umożliwią one bezpieczne przypisanie e-paragonów do konkretnych osób. Jest to istotny krok w procesie wdrażania elektronicznych dowodów zakupu. Nowe rozwiązanie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i zachęcenie zarówno klientów, jak i sprzedawców do korzystania z e-paragonów.

Prace nad powszechnym wdrożeniem e-paragonów w Polsce rozpoczęły się już kilka lat temu. Pierwsze zapowiedzi pojawiły się w 2016 roku, kiedy Ministerstwo Rozwoju planowało wprowadzenie obowiązkowych kas online, umożliwiających wystawianie elektronicznych dowodów zakupu od 1 stycznia 2018 roku. Jednak z powodu dużego obciążenia finansowego dla firm, wprowadzenie kas online zostało podzielone na etapy, a temat e-paragonu na pewien czas został odłożony na boczny tor - mówi Michał Sosnowski, Business Development Manager w Exorigo-Upos.

Co powinien wiedzieć użytkownik aplikacji?

Czy sprzedawcy będą musieli wymienić kasy fiskalne?

Obserwując sukces e-recept można przypuszczać, że e-paragony spodobają się Polakom i szybo staną się powszechne. Na rynku są już narzędzia, które ułatwiają i usprawniają procesy związane z fiskalizacją np. stworzony przez Exorigo-Upos modułowy system SmartHUB do e-fiskalizacji, który automatyzuje obsługę rejestracji, dokumentacji i raportowania sprzedaży online. Koncentruje w sobie obsługę całego procesu generowania i dostarczania zarówno e-paragonów, jak i e-faktur do klientów końcowych lub systemów sprzedawcy. W efekcie firmy nie muszą tracić czasu na skomplikowaną obsługę tego zagadnienia, a skupić się na kluczowych obszarach działalności, w tym na zwiększeniu swoich przewag konkurencyjnych – dodaje Michał Sosnowski.

Od 15 września zacznie działać ogólnopolska platforma dystrybucji paragonów elektronicznych - HUB Ministerstwa Finansów. Jednym z elementów systemu jest aplikacja mobilna dowolnego producenta oprogramowania, w tym rozwiązanie Ministerstwa, e-Paragony. Za jej pośrednictwem, zainteresowany będzie mógł założyć swój indywidualny profil oraz przechowywać na nim fiskalne dokumenty elektroniczne. Pozwoli to na powiązanie nabywcy z wystawionymi dokumentami sprzedaży i odbieranie e-paragonów wystawionych przez różne kasy rejestrujące.Z HUB MF może korzystać dowolne urządzenie fiskalne , które posiada homologacje na wydawanie e-paragonów oraz kasy wirtualne, które komunikują się z HUB MF zgodnie z interfejsem udostępnionym na stronie https://www.podatki.gov.pl/e-paragony/dokumentacja/#instrukcje. Dystrybucja przygotowanej przez resort finansów nowej wersji 2.0 aplikacji e-Paragony w sklepach (Google Play Store i Apple Store) rozpocznie się już dziś.Po pobraniu aplikacji kupujący będą mogli wygenerować indywidualny piętnastoznakowy kod, który stanie się ich unikalnym identyfikatorem. Aby założyć konto na platformie nie trzeba podawać swoich danych takich jak nazwisko, numer telefonu czy PESEL.Podczas płatności nabywca, który chce otrzymać e-paragon, powinien pokazać kasjerowi wygenerowany,. Sprzedawca zeskanuje kod, a kasa automatycznie przekaże paragon do HUBu. Po kilku chwilach nabywca może bez przeszkód pobrać swój e-paragon na urządzenie mobilne.W aplikacji możliwe jest ponadto pogrupowanie wydatków według paragonów, do których zostały przypisane, dodawanie papierowych paragonów i zapisywanie dokumentów w chmurze.Po upływie tego terminu, elektroniczny paragon zostanie automatycznie usunięty. Należy więc zadbać, aby w ciągu miesiąca od zakupu pobrać e-paragon na swój telefon do aplikacji e-Paragony lub innego systemu przechowującego e-dokumenty. Według deklaracji Ministerstwa, aplikacja na iOS będzie pozwalała na przechowywania danych w chmurze, co pozwoli np. przy zmianie telefonu na synchronizację paragonów i przeniesienie ich na nowe urządzenie. Podobna funkcjonalność ma być udostępniona także w wersji na Android.Z uwagi na wrażliwe dane gromadzone w aplikacji e-Paragon ważną kwestią jest bezpieczeństwo.(o ile telefon obsługuje odcisk palca lub skanowanie twarzy). Oprócz PINu użytkownik może zdefiniować własne hasło zabezpieczające, które posłuży do zmiany PINu. Należy pamiętać, że jeśli zapomni się i PINu i hasła, nie będzie można odzyskać dostępu do aplikacji i pozostaje jej ponowna instalacja.Wdrożenie takich funkcjonalności z pewnością wychodzi naprzeciw nabywcom, natomiast przed retailerami stawia wyzwanie przystosowania swojej infrastruktury do nowych wymogów. Może się okazać, że nie wszystkie kasy używane na rynku posiadają funkcje przesyłania do HUBu nowych informacji. Niektóre systemy online umożliwiają zdalną aktualizację oprogramowania istniejącej drukarki do wersji, które obsłuży e-paragony bez konieczności wymiany posiadanego sprzętu.Rozwiązanie Ministerstwa Finansów jest dobrowolne.generujących paragon w formie elektronicznej i we własnym zakresie identyfikować kupującego. Największe zainteresowanie HUBem może dotyczyć małych firm, które nie posiadają własnych programów lojalnościowych.Oprócz strony technicznej, kluczowym czynnikiem sukcesu może okazać się zaufanie kupujących do rządowej platformy, która wedle Ministerstwa Finansów zapewnia anonimowość.Szczegóły dotyczące rządowego rozwiązania dostępne są na stronie: