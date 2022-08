MF zaostrza nadzór nad firmami w zakresie rejestrowania sprzedaży

Ministerstwo Finansów wciąż pracuje nad zmianami prawa, które zabezpieczą źródła wpływów podatkowych Skarbu Państwa. Solą w oku fiskusa zawsze była działalność niedokumentowana fakturą czy paragonem sprzedaży. Proponowane zmiany dotyczą głównie fiskalizacji sprzedaży przy użyciu kas w urządzeniach do automatycznego świadczenia usług i sprzedaży towarów. Do nowych przepisów będą musiały dostosować się kolejne grupy przedsiębiorców.

Przeczytaj także: Obowiązek integracji kas online z terminalami płatniczymi odroczony

Gąszcz przepisów

Ewidencja bez konieczności drukowania paragonu

Szerszy katalog czynności fiskalizacji

Kliknij, aby powiekszyć fot. Eisenhans - Fotolia.com Zaostrzanie nadzoru nad firmami w zakresie rejestrowania sprzedaży Nowe przepisy mają umożliwić ewidencjonowanie sprzedaży bezobsługowymi kasami rejestrującymi bez potrzeby drukowania dokumentów fiskalnych. Wystarczającym będzie utworzenie zapisu w pamięci urządzenia.

Na krótszym łańcuchu

Podsumowanie

Przedsiębiorcy nie mają w Polsce łatwego życia, zwłaszcza biorąc pod uwagę zmienność prawa i sposób jego nowelizacji. W efekcie niezmiernie trudno ustalić, które akty prawne obowiązują, a które nie. Opublikowany 11 kwietnia projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie kas rejestrujących z dnia 22 marca 2022 r. dostosowuje przepisy do zmian wynikających z projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących i ma związek z objęciem bezwzględnym obowiązkiem prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przy świadczeniu usług myjni samochodowych, a w szczególności świadczenia usług przy użyciu kas umieszczonych w urządzeniach do automatycznego świadczenia tych usług. Jednak nowelizacja będzie mogła znaleźć zastosowanie do wszystkich kas bezobsługowych, czyli urządzeń przyjmujących należność i wydających towar lub świadczących usługę.Nowe przepisy mają umożliwić ewidencjonowanie sprzedaży bezobsługowymi kasami rejestrującymi bez potrzeby drukowania dokumentów fiskalnych. Wystarczającym będzie utworzenie zapisu w pamięci urządzenia. Nabywca będzie musiał mieć jednak zapewnioną możliwość zapoznania się z danymi dotyczącymi sprzedaży, której jest stroną, poprzez ich wyświetlenie na urządzeniu rejestrującym. Jeśli jednak dokument w wersji papierowej okaże się potrzebny, wystarczy jego wydruk.W celu ujednolicenia regulacji dotyczących wymagań technicznych dla kas rejestrujących typu online , zostanie rozszerzony katalog czynności fiskalizacji. Zgodnie z § 13 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących, przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji przy użyciu kas online podatnik dokonuje fiskalizacji przy pomocy serwisanta, zapewniając połączenie umożliwiające przesyłanie danych między kasą a Centralnym Repozytorium Kas. Przepis § 13 pkt 3 wskazuje czynności fiskalizacji, takie jak: przesłanie klucza publicznego kasy, zgłoszenie żądania fiskalizacji, czy wystawienie raportu fiskalnego. Nowelizacja doda kolejną czynność - przesłanie sumy kontrolnej programu pracy kasy oraz nazwy i numeru wersji programu pracy kasy.Ministerstwo Finansów intensywnie pracuje nad zmianami przepisów zaostrzających zasady prowadzenia działalności gospodarczej. Obok omawianych przepisów Polski Ład, czyli ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021, poz. 2105, ze zm.) dała urzędnikom nowe narzędzie do nadzorowania i dyscyplinowania przedsiębiorców – nabycie sprawdzające . Od 1 stycznia 2022 r. urzędnik zatrudniony w jednostce organizacyjnej KAS, wykonujący czynności służbowe w urzędzie skarbowym lub urzędzie celno-skarbowym wraz z podległymi oddziałami celnymi lub funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej, pełniący służbę w urzędzie celno-skarbowym lub podległym oddziale celnym, może dokonać nabycia towaru lub usługi od przedsiębiorcy celem skontrolowania, czy prawidłowo ewidencjonuje sprzedaż przy zastosowaniu kasy rejestrującej i czy wydaje paragon nabywcy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kontrolujący sporządzi protokół, w oparciu o który naczelnik właściwego urzędu zdecyduje o wszczęciu u sprzedającego kontroli lub postępowania podatkowego.To nie koniec zaostrzania nadzoru nad działalnością firm w zakresie rejestrowania przez nie sprzedaży. Minister Finansów 13 kwietnia 2022 r. zaproponował kolejną zmianę regulacji dotyczących ścigania wykroczeń skarbowych. Zaprojektował przepisy, mocą których grzywny w drodze mandatu karnego za nieewidencjonowanie obrotu, w szczególności w postaci sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej, albo niewydania paragonu, będą mogli nakładać urzędnicy Inspekcji Handlowej, a nawet strażnicy miejscy (lub gminni). W celu ścigania tych wykroczeń strażnicy i inspektorzy będą mogli w miejscach publicznych obserwować i rejestrować obraz przy użyciu środków technicznych. Zaostrzone zostaną również kary. Za nieujęcie sprzedaży napojów alkoholowych w kasie rejestrującej, czy też za niewystawienie lub niewydanie paragonu kolejny raz (czyli w warunkach recydywy), przedsiębiorcy zostanie odebrane zezwolenie na handel alkoholem.Dostosowywanie działalności gospodarczej do wciąż zmieniających się regulacji i wymogów stanowi dla przedsiębiorców spore wyzwanie. Zwłaszcza, że praktyką w polskim prawie stało się wprowadzanie poprawek do poprawek, w konsekwencji czego dochodzi do takich tworów, jak „rozporządzenie zmieniające rozporządzenie dostosowujące do zmian rozporządzenia zmieniającego”. Właścicielom myjni samochodowych warto przypomnieć, że 23 maja Ministerstwo Finansów poinformowało, iż termin obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży na kasach rejestrujących przesunięto do 1 października 2022 roku.