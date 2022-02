Polski Ład: kasa fiskalna nie wymaga terminala płatniczego

Polski Ład wprowadził zmiany także w zakresie podatku VAT. Ich znaczna część zaczęła obowiązywać z początkiem stycznia 2022 r. Inne (dotyczące np. kas fiskalnych online) wejdą w życie w połowie roku. Zmiany te spowodowały, że firmy ewidencjonujące sprzedaż na kasach rejestrujących zaczęły się zastanawiać, czy muszą mieć terminale płatnicze. Odpowiedź na to pytanie ukazała się na stronie rządowej.

Paragon z płatnością bezgotówkową

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Kasa fiskalna nie wymaga terminala płatniczego Od tego roku przedsiębiorcy ewidencjonujący sprzedaż dla Kowalskich, muszą im umożliwić dokonanie płatności bezgotówkowej. Nie musi jednak ona następować za pośrednictwem terminala płatniczego.

udostępnieniu terminala płatniczego

integracji firmowego konta bankowego z usługą BLIK

udostępnienia firmowego numeru konta bankowego.

Kasy fiskalne online z terminalami płatniczymi od połowy roku

oraz

– tak brzmi dodany z dniem 1 stycznia 2022 r. art. 19a ustawy Prawo przedsiębiorców.Powyższej regulacji nie stosuje się do przedsiębiorcy, który nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.Wskutek wprowadzenia tej regulacji przedsiębiorcy zaczęli się zastanawiać, czy muszą zakupić terminale płatnicze . Już jednak w uzasadnieniu do nowelizacji wskazano, że definicja instrumentu płatniczego w ujęciu przytoczonej ustawy jest bardzo szeroka i obejmuje wszelkie urządzenia czy też procedury umożliwiające płatnikowi złożenie zlecenia płatniczego Stosowne wyjaśnienie znalazło się też na rządowej stronie www.biznes.gov.pl. W komunikacie czytamy, że obecnie przedsiębiorcy zobowiązani do ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej i dokonujący sprzedaży towarów i usług osobom prywatnym (konsumentom), muszą umożliwiać takim osobom zapłatę bezgotówkową, przy pomocy dedykowanego do takiego obrotu instrumentu płatniczego (a więc za pomocą rachunku bankowego), w każdym miejscu, w którym wykonują swoją działalność.Powyższą formę spełnia m.in. płatność kartą za pomocą terminala płatniczego. To jednak nie jedyne rozwiązanie. Jak bowiem czytamy w komunikacie, realizacja powyższego obowiązku,Wystarczy umożliwić chociażby jedno z powyższych rozwiązań, aby ustawowe warunki zostały zachowane. Przedsiębiorca nie musi tutaj dysponować konkretnym urządzeniem, przykładowo terminalem płatniczym.Co w sytuacji, gdy konsument będzie chciał zapłacić kartą płatniczą, ale przedsiębiorca nie dysponuje terminalem? Wówczas- czytamy w wyjaśnieniach.Od 1 lipca 2022 r. podatnicy, którzy. Za niedopełnienie tego obowiązku będzie grozić kara pieniężna w wysokości 5.000 zł. Karę nałoży naczelnik urzędu skarbowego w drodze decyzji w przypadku stwierdzenia, że podatnik prowadzący ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, nie zapewnia jej współpracy z terminalem płatniczym, przy użyciu którego umożliwia przyjmowanie płatności, zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas.