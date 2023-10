KSeF to nie koniec. Fiskus automatycznie rozliczy VAT i akcyzę?

Uruchomienie Krajowego Systemu e-Faktur ma być tylko pierwszym krokiem na drodze do dalszej cyfryzacji podatków w Polsce. Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że dążyć będzie także do zautomatyzowania rozliczeń VAT i akcyzy.

VAT rozliczany jak PIT

Docenić trzeba każde rozwiązanie, które umożliwi elektroniczną wymianę danych między firmami i administracją skarbową – komentuje Krzysztof Pulkiewicz, Country Manager Unifiedpost Group, odpowiedzialny za rozwój w Polsce platformy Banqup. – Prawdziwą cyfrową rewolucją w tej dziedzinie będzie uruchomienie KSeF. Nowy system wprowadzi jeden, ustandaryzowany format faktur elektronicznych, co ułatwi przepływ dokumentów księgowych między firmami i przyspieszy płatności. Co więcej, faktury wystawione w KSeF będą dostępne w czasie rzeczywistym dla wszystkich użytkowników systemu. Zwolni to firmy z konieczności ich archiwizacji, a także pozwoli fiskusowi na zmniejszenie liczby kłopotliwych kontroli. Jeżeli Ministerstwo Finansów chce iść jeszcze dalej i stworzyć systemy, które dodatkowo zautomatyzują procesy podatkowe, to można się z tych planów tylko cieszyć – dodaje Pulkiewicz.

Automatyczne rozliczanie akcyzy

Zgodnie z deklaracjami resortu, wprowadzenie obowiązku korzystania z KSeF nie będzie jedynym przełomem w polskiej księgowości. Kolejnym ułatwieniem dla przedsiębiorców ma być również stworzenie systemu, który automatycznie przygotuje wstępnie wypełnioną deklarację VAT.Proponowane rozwiązanie może działać analogicznie do istniejącej już usługi Twój e-PIT, w ramach której fiskus wypełnia za podatników deklaracje PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38. W ciągu czterech lat istnienia, Twój e-PIT zyskał ogromną popularność i praktycznie wyparł z obiegu tradycyjne rozliczenia. Podczas gdy liczba papierowych zeznań za rok 2022 wyniosła ok. 1,3 mln, Twój e-PIT umożliwił złożenie w tym samym okresie aż 11,9 mln deklaracji elektronicznych. W przypadku przedsiębiorców, podobne narzędzie ma skrócić czas przeznaczony na rozliczenie VAT i zmniejszyć liczbę obciążeń związanych ze sprawozdawczością podatkową.Oprócz tworzenia gotowych deklaracji VAT, ministerstwo chce także zautomatyzować rozliczanie podatku akcyzowego . Plany resortu mają obejmować cyfryzację ewidencji akcyzowych, a także zwiększenie integracji systemów dostępnych na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).Kiedy nowe rozwiązania mogą ujrzeć światło dzienne? Tego Ministerstwo Finansów jeszcze nie ujawniło. Pewny jest natomiast termin uruchomienia KSeF, który wyznaczono na dzień 1 lipca 2024. W ostatnim kwartale tego roku resort planuje także publikację dokumentacji technicznej, dotyczącej m. in. trybu awaryjnego KSeF oraz udostępnienie aplikacji mobilnej do obsługi nowego systemu.