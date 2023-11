JPK ma być zgodny z KSeF. MF pracuje nad zmianami w przepisach

Do 14 listopada Ministerstwo Finansów prowadzi konsultacje projektu zmiany rozporządzenia ws. Jednolitego Pliku Kontrolnego. Aktualizacja przepisów ma na celu dostosowanie JPK do obowiązku wystawiania dokumentów księgowych w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF).

Przeczytaj także: Korzystanie z KSeF - doprecyzowanie dla grup VAT oraz jednostek samorządu terytorialnego

Prace prowadzone w Ministerstwie Finansów pokazują, że wprowadzenie obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy pomocy KSeF może się przyczynić do standaryzacji również innych dokumentów i procedur księgowych. Dalsza cyfryzacja rozliczeń podatkowych to dobra wiadomość dla wszystkich przedsiębiorców, którzy dzięki rozwiązaniom informatycznym będą mogli zautomatyzować wymianę danych i przyspieszyć proces płatności. KSeF zniesie też konieczność samodzielnej archiwizacji faktur i potrzebę wystawiania ich duplikatów – komentuje Krzysztof Pulkiewicz, Country Manager Unifiedpost Group, odpowiedzialny za rozwój w Polsce platformy Banqup.



– Bardzo ważną i często pomijaną korzyścią z e-fakturowania będzie też skrócenie czasu oczekiwania na zwrot podatku VAT. Poprawi to płynność finansową przedsiębiorstw, co może mieć szczególnie duże znaczenie w przypadku małych i średnich firm, które często zmagają się z problemem zatorów płatniczych – dodaje Krzysztof Pulkiewicz.

JPK i KSeF - co dalej?

Nowelizacja, nad którą pracuje resort finansów dotyczy rozporządzenia z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, czyli dokumentu powszechnie znanego, jako. Celem planowanych zmian ma być usunięcie wątpliwości, związanych z danymi umieszczanymi w JPK po wprowadzeniu w Polsce obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur.Ministerstwo zamierza m.in. uwzględnić w rozporządzeniu zmianę podstawowego terminu zwrotu podatku VAT, który obecnie wynosi 60 dni, a po wprowadzeniu KSeF zostanie skrócony do 40 dni. Resort chce ponadto wprowadzić do pliku JPK numer identyfikujący fakturę w KSeF, a także zdefiniować sposób oznaczania faktur, które zostaną wystawione w czasie awarii lub braku dostępu do systemu.Fiskus liczy na to, że zmiany wprowadzone do pliku JPK_VAT ułatwią administracji skarbowej weryfikację, czy zadeklarowana wysokość podatku pokrywa się z kwotą faktycznie zapłaconą. Nowe przepisy mają także przyspieszyć rozpatrywanie wniosków o zwrot podatku i ograniczyć liczbę nadużyć związanych z VAT.Projekt rozporządzenia, nad którym pracują urzędnicy Ministerstwa Finansów został udostępniony na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Uwagi do przepisów można przesyłać do 14 listopada br. na adres: sekretariat.PT@mf.gov.pl.Resort zapowiedział ponadto, że w związku z planowanymi zmianami nastąpi również modyfikacja struktury logicznej pliku JPK_VAT. Nowa wersja dokumentu ma zostać niebawem opublikowana na stronach ministerstwa, ale termin aktualizacji nie został jeszcze podany.