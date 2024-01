Nie ma potrzeby składania, co roku oświadczeń podatkowych w ZUS przez emerytów czy rencistów. Złożone wcześniej oświadczenia obowiązują także na kolejne lata podatkowe. Nowe składa się tylko, gdy zaszła zmiana lub chce się odwołać dotychczasowe.

Przeczytaj także: Kiedy należy złożyć oświadczenie podatkowe w ZUS

Dlatego nie ma potrzeby składania, co roku nowych oświadczeń, jeśli nic się nie zmieniło. Te poprzednio złożone oświadczenia obowiązują w następnych latach podatkowych do czasu ich odwołania lub zmiany – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Nowe oświadczenie składamy tylko, gdy chcemy odwołać poprzednie lub dokonać zmiany – przypomina Kowalska-Matis.

O czym warto pamiętać

Podatnik jest obowiązany wycofać lub zmienić złożone uprzednio oświadczenie lub wniosek, jeżeli uległy zmianie okoliczności mające wpływ na obliczenie zaliczki,

Jeżeli podatnik zmieni uprzednio złożone oświadczenie lub wniosek, to nie będzie zobowiązany do wycofania poprzednio złożonych wniosków lub oświadczeń,

Wniosek lub oświadczenie późniejsze uchyla wniosek lub oświadczenie wcześniejsze.

Kliknij, aby powiekszyć fot. whitelook - fotolia.com Oświadczenie podatkowe do ZUS. Kiedy emeryt lub rencista musi je złożyć? Złożone w ZUS przez emerytów i rencistów oświadczenia podatkowe obowiązują także na kolejne lata podatkowe. Nowe oświadczenie należy złożyć tylko wtedy, gdy zaszła zmiana lub chce się odwołać dotychczasowe.

Oświadczenia i wnioski podatkowych do ZUS:

EPD-16 - Oświadczenie o zamiarze opodatkowania dochodów łącznie z małżonkiem.

- Oświadczenie o zamiarze opodatkowania dochodów łącznie z małżonkiem. EPD-17 - Wniosek o obliczanie i pobieranie w ciągu roku wyższej zaliczki na podatek dochodowy.

- Wniosek o obliczanie i pobieranie w ciągu roku wyższej zaliczki na podatek dochodowy. EPD-18 - Wniosek o pobieranie zaliczki na podatek dochodowy z pomniejszeniem/ bez pomniejszania o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

- Wniosek o pobieranie zaliczki na podatek dochodowy z pomniejszeniem/ bez pomniejszania o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. EPD-19 - Wniosek/wycofanie wniosku o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku.

- Wniosek/wycofanie wniosku o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku. EPD-20 - Oświadczenie/wycofanie oświadczenia o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą 1/24, 1/36 kwoty zmniejszającej podatek.

- Oświadczenie/wycofanie oświadczenia o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą 1/24, 1/36 kwoty zmniejszającej podatek. EPD-21 - Wniosek/wycofanie wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek od dochodu do 30 000 zł.

- Wniosek/wycofanie wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek od dochodu do 30 000 zł. EPP (Wniosek EPP) - Oświadczenie dla celów podatkowych w związku z potrąceniami ze świadczenia małżonka na zaspokojenie potrzeb rodziny.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki na podatek złożone na 2023 rok obowiązują również w 2024 roku i w latach następnych.Rzeczniczka wyjaśnia, że do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpływają oświadczenia podatkowe od świadczeniobiorców. Tymczasem wiele z tych dokumentów jest niepotrzebnie złożona, gdyż potwierdzają one tę samą sytuację, która została przez nich wskazana w poprzednim roku. Jeśli nic się u świadczeniobiorcy nie zmieniło, czyli np. nadal chce by rozliczać go wspólnie ze współmałżonkiem – taki sam wybór jak w roku poprzednim – to nie ma potrzeby składania nowego oświadczenia, ubiegłoroczne nadal obowiązuje.Zasady ogólne dotyczące wniosków i oświadczeń podatnika: