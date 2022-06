Zmiany w Polskim Ładzie dla samotnych rodziców

Wchodząca w życie z dniem 1 lipca nowelizacja Polskiego Ładu zmienia sposoby rozliczania PIT przez samotnych rodziców. Początkowo zapowiadano powrót do stanu prawnego z 2021 roku, co jednak później nie znalazło odzwierciedlenia w projekcie ustawy. Dzięki poprawkom Senatu oraz ich przyjęciu przez Sejm, osoby samotnie wychowujące dzieci znowu mogą rozliczać się na preferencyjnych warunkach.

Od blisko 30 lat istniała możliwość wspólnego rozliczenia się z dzieckiem przez osobę samotnie je wychowującą. Osoba ta w rocznym zeznaniu podatkowym mogła określić podatek w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy swoich dochodów podlegających opodatkowaniu. Polski Ład zmienił te zasady. Od 1 stycznia tego roku podniesiono kwotę wolną do 30 tys. złotych, a drugi próg podatkowy do 120 tys. złotych, likwidując przy tym powyższą preferencję. W zamian dodano ulgę w postaci odliczenia od podatku kwoty w wysokości 1500 zł. Po licznych protestach rząd zadeklarował powrót do dotychczasowych zasad.Niestety projekt nowelizacji ustawy odbiegał od zasad rozliczeń z 2021 roku.– informuje Szymon Kwasigroch z Systim.pl. To wszystko sprawiało, że podatki dla samotnie wychowujących miały być wyższe niż wcześniej zapowiadano.– dodaje ekspert z Systim.pl.Specjaliści zwracali uwagę na fakt, że projekt nie był poddany konsultacjom społecznym, a zmiana była zdecydowanie mniej korzystna dla osób samotnie wychowujących dzieci. Jak twierdzi Kwasigroch, jego treść budziła wiele zarzutów i emocji ze strony obywateli.Projekt ustawy trafił do Senatu. Ten z kolei przyjął poprawki do noweli o PIT , która od 1 lipca ma zreformować Polski Ład. Jedna z nich zakłada przywrócenie prawa do wspólnego rozliczenia się samotnego rodzica z dzieckiem na zasadach obowiązujących 31 grudnia 2021 roku. Sejm przyjął większość ze zgłoszonych poprawek. Dzięki tej zmianie z preferencyjnego rozliczenia skorzystają wszyscy rodzice samotnie wychowujący dzieci, a nie tylko ci, których dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność.