Rozliczenie PIT za 2023 rok. Uwaga na zmiany w ulgach podatkowych

Dzięki Polskiemu Ładowi 3.0 i innym nowym przepisom podatkowym wprowadzonym w 2023 roku, podatnicy rozliczający się w 2024 roku muszą uwzględnić pewne zmiany. Wynajem mieszkań, renty małoletnich dzieci czy ulga na "innowacyjnych" pracowników - to m.in. na te obszary warto zwrócić uwagę, rozliczając się z Urzędem Skarbowym.

Zmiana opodatkowania wynajmu mieszkań

8,5% przychodu do kwoty 100 000 zł,

12,5% przychodu powyżej 100 000 zł.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Sebastian - Fotolia.com Wypełniając PIT za 2023 rok należy zwrócić uwagę na kilka zmian w ulgach Od 2023 roku zostały wprowadzone nowe zasady opodatkowania wynajmu mieszkań, została zmieniona ulga na zabytki, ulga rehabilitacyjna i rodzinna, obowiązuje też nowa kwota wolna od podatku.

Wspólne rozliczenie małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci

Kwota wolna od podatku

Podwyższenie kwot wolnych od podatku, a także liczne ulgi sprawiły, że sporo podatników ma przychody mieszczące się w kwocie wolnej od podatku. Część naszych użytkowników decyduje się też na to, by nie przekazywać swojego 1,5 proc. podatku na żadną organizację pożytku publicznego. Warto jednak dwa razy pomyśleć o tym, jaką wartość może mieć ta kwota dla tych, którzy potrzebują pomocy.

Likwidacja obowiązku złożenia informacji PIT/WZ (ulga za złe długi)

Zmiana rozliczenia dochodów z rent przez małoletnie dzieci

Modyfikacja ulgi na zabytki

Ulga na “innowacyjnych” pracowników

Ulga rehabilitacyjna

Ulgi rodzinne

Z obniżenia podatku lub całkowitego uniknięcia konieczności jego opłacenia możemy skorzystać zarówno poprzez odliczenia, jak i tzw. preferencyjne reguły opodatkowania. Prezentujemy kilka z najważniejszych zmian, na jakie warto zwrócić uwagę wypełniając PIT za 2023 rok Od 2023 roku zostały wprowadzone nowe zasady opodatkowania wynajmu mieszkań dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Osoby te już nie mogą opodatkować swoich dochodów z prywatnego najmu na zasadach ogólnych, czyli według progresywnej skali podatkowej. Teraz jedyną możliwą formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tytułu prywatnego najmu to:Ponadto nie można już odliczać kosztów związanych z wynajmowaniem mieszkania. Od 2023 roku osoby wynajmujące lokale mieszkalne w ramach działalności gospodarczej nie mogą skorzystać z amortyzacji podatkowej ani zaliczyć odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów.Dochody z prywatnego najmu są opodatkowane tylko w deklaracji PIT-28. Ze względu na jedną obowiązującą formę opodatkowania, czyli ryczałt ewidencjonowany, nie ma już potrzeby składania oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania, jak to miało miejsce wcześniej.Aby zmniejszyć należności podatkowe wobec urzędu skarbowego, skuteczną strategią jest wspólne rozliczenie z małżonkiem lub skorzystanie z ulgi dla osób samotnie wychowujących dzieci.W roku 2024 nadal obowiązuje ulga podatkowa dla samotnych rodziców , która umożliwia im oszczędności na kwocie wolnej od podatku, wynoszącej dwukrotność 3600 zł (oszczędności zależą od dochodu samotnie wychowującej osoby). Ten sam mechanizm obowiązuje również dla małżonków korzystających z wspólnego rozliczenia podatkowego.Co ważne, w roku 2024 małżonkowie mogą również wspólnie rozliczać podatek za rok, w którym zawarli małżeństwo. Aby skorzystać z tej preferencyjnej formy opodatkowania, konieczne jest, aby małżeństwo oraz wspólnota majątkowa trwały do końca roku, dla którego planowane jest wspólne rozliczenie.Zasady dotyczące ulgi prorodzinnej, obowiązujące w poprzednim roku, pozostają niezmienione i nadal obowiązują w roku bieżącym.Przypomnijmy, że limit zwolnienia z podatku za 2023 rok wynosi 30 000 zł. Osoby, których dochody nie przekraczają tej kwoty, nie muszą płacić podatku dochodowego. Jednakże, gdy dochody przekroczą tę granicę, podatek wynosi 12%.Razem z podwyższeniem limitu zwolnienia z podatku, zmieniła się również kwota zmniejszająca podatek. W latach 2023 i 2024 wynosi ona 300 zł.Aby uwzględnić tę kwotę przy obliczaniu miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy, należy złożyć odpowiednie oświadczenie do płatnika, korzystając z formularza PIT-2. Ten dokument pozwala na obniżenie kwoty podatku. Mniejszy podatek dochodowy oznacza wyższe wynagrodzenie netto, ponieważ kwota podatku odciągnięta od płacy jest mniejsza.Przedsiębiorcy nie muszą już składać oddzielnych informacji dotyczących przeterminowanych wierzytelności lub nieuregulowanych zobowiązań w formie załącznika PIT-WZ, co było dotychczasowym obowiązkiem.Od 2023 roku dochody z rent, które otrzymują małoletnie dzieci, są teraz wliczane do dochodów dziecka, podczas gdy wcześniej były one wliczane do dochodów rodziców i deklarowane w ich zeznaniach rocznych. Ulga podatkowa na zabytki została znacząco zmieniona od początku 2023 roku. Teraz nie można odliczyć wydatków na nabycie zabytkowej nieruchomości, która jest wpisana do rejestru zabytków lub udziału w takim zabytku. Dodatkowo, koszty prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w zabytku nieruchomym mogą być odliczone dopiero po ich zakończeniu. Ponadto, ulga podatkowa obejmuje tylko te wydatki, które są objęte pozwoleniem wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wydatki przekraczające ten zakres nie kwalifikują się do ulgi.Ulga podatkowa na zabytki umożliwia odliczenie 50% kwoty wpłaconej na fundusz remontowy oraz kosztów prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych związanych z zabytkiem. Limit tej ulgi wynosi 50% całkowitego wydatku, z maksymalną kwotą 500 000 zł w przypadku zakupu nieruchomości.Ulga na zatrudnienie pracowników działających w dziedzinie badań i rozwoju (B+R) ma na celu wsparcie przedsiębiorstw zatrudniających pracowników do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Dotyczy to firm, które poniosły stratę w danym roku podatkowym lub ich dochód nie pozwala na pełne odliczenie kosztów kwalifikowanych związanych z tą działalnością. Nowe przepisy umożliwiają przedsiębiorcom odliczenie kwoty ulgi B+R od zaliczek na podatek pobieranych od wynagrodzeń pracowników.Ulga rehabilitacyjna jest dostępna dla osób niepełnosprawnych lub opiekujących się nimi, które ponoszą odpowiednie wydatki. Warunkiem skorzystania z ulgi jest posiadanie odpowiedniego orzeczenia o niepełnosprawności. Odliczyć można wydatki związane z zakupem, naprawą lub wypożyczeniem sprzętu rehabilitacyjnego oraz innych urządzeń ułatwiających codzienne czynności. Kwota ulgi rehabilitacyjnej w 2024 roku wynosi do 2.280 zł. Ulga rehabilitacyjna może być odliczona w zeznaniach podatkowych PIT-36, PIT-37 lub PIT-28.Dzięki zmianie przepisów, która zaczęła obowiązywać od 1 lipca 2023 r., z ulgi na dziecko za 2023 rok może skorzystać więcej rodziców i opiekunów. Zmiany dotyczą prawa do odliczania ulgi na dzieci z niepełnosprawnością. Dla rodziców i opiekunów jednego dziecka, które posiada orzeczenie o niepełnosprawności, nie obowiązuje już kryterium dochodowe przy rozliczaniu ulgi na dziecko.W gąszczu podatkowych reguł i licznych opcji ulg nie jest łatwo zorientować się, z których odliczeń możemy skorzystać. Warto uważnie czytać wyjaśnienia i instrukcje zamieszczone na stronach rządowych. Pomoc w tym zakresie oferują też niektóre programy do rozliczania PIT – same podsuwają propozycje ulg i pomagają w łatwy sposób przejść przez cały proces składania zeznania podatkowego.