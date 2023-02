Od 15 lutego, dzięki usłudze Twój e-PIT, można już składać roczne zeznanie podatkowe. W tym roku po raz pierwszy, za sprawą Polskiego Ładu, rozliczenie może okazać się skomplikowane i trudniejsze niż w ubiegłych latach. Warto jednak pamiętać, że nowe przepisy w wielu przypadkach pozwolą podatnikom także sporo zyskać. Szczególnie uprzywilejowaną grupą są rodziny, które mogą skorzystać z szeregu ulg i odliczeń.

Przeczytaj także: Ulga dla samotnej matki / samotnego ojca w rozliczeniu PIT 2022/2023. Ile można zyskać?

Wczytaj Twój e-PIT z portalu podatki.gov.pl, Sprawdź wszystkie zmiany i przysługujące ci preferencje – lista znajduje się poniżej, Wpisz poprawnie wszystkie przysługujące ci ulgi i odliczenia, Wyślij swój PIT i czekaj na zwrot – otrzymasz go najpóźniej do 45 dni.

Wczytaj Twój e-PIT przygotowany przez Ministerstwo Finansów

Sprawdź nowe ulgi i odliczenia

Poprawność wpisania wszystkich przychodów i kosztów uzyskania przychodów

Uwzględnienie wszystkich przysługujących ulg

Uwzględnienie kwoty wolnej od podatku

Przekazanie 1,5% na wybraną OPP

Otrzymanie najwyższego zwrotu podatku

Zapłacenia najniższego podatku.

Wpisz, czyli czego nie zrobi za Ciebie Twój e-PIT?

Kliknij, aby powiekszyć fot. wavebreakmediamicro - fotolia.com Rozliczenie roczne PIT za 2022 - jakie ulgi i odliczenia dla rodzin oraz rodziców? W rozliczeniach za 2022 r. możliwe jest nie tylko odliczenie ulgi na dzieci od kwoty podatku do zapłaty ale także zwrot w gotówce lub na rachunek bankowy niewykorzystanej ulgi, której podatnik nie zdołał odliczyć ze względu np. na niskie wynagrodzenie. Nowe przepisy przewidują też kilka korzystnych zmian dla rodziców dorosłych dzieci, preferencje dla rodzin wielodzietnych i osób samotnie wychowujących dzieci, jak i szereg innych ulg podatkowych.

Rodziny zyskują

92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie z tytułu ulgi prorodzinnej na wychowywanie jednego dziecka spełniającego warunki ulgi. Wszystko to przy założeniu, że dochód podatnika po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne nie przekracza łącznie 112.000 zł w przypadku jeśli podatnik rozlicza się wspólnie z małżonkiem lub jest rodzicem samodzielnie wychowującym dziecko. Natomiast dla podatnika niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, dochód nie przekroczył w roku podatkowym kwoty 56.000 zł,

92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie na drugie dziecko,

166,67 zł miesięcznie, czyli do 2000,04 zł rocznie na trzecie dziecko,

225,00 zł miesięcznie, czyli do 2700,00 zł rocznie z tytułu wychowania czwartego i kolejnego dziecka.

Ulga dla rodzin wielodzietnych (ulga 4+) – zwrot nawet 24 tys. zł

Wspólne rozliczenie z dzieckiem

Inne ulgi, z których mogą skorzystać rodziny:

ulga na internet

ulga rehabilitacyjna

ulga termomodernizacyjna

wyższy limit dochodów dla dziecka

zwolnienie z PIT zasiłku macierzyńskiego

odliczenie darowizny przekazanej na rzecz szkoły, przedszkola lub na inny cel.

Kto jeszcze może obniżyć swój podatek?

możliwość rozliczenia się razem ze współmałżonkiem już w roku zawarcia małżeństwa – od dnia zawarcia związku małżeńskiego dochody mogą być rozliczane wspólnie, a nie dopiero od kolejnego roku podatkowego;

już w roku zawarcia małżeństwa – od dnia zawarcia związku małżeńskiego dochody mogą być rozliczane wspólnie, a nie dopiero od kolejnego roku podatkowego; ulga mieszkaniowa , która przysługuje w razie spłaty kredytu i odsetek związanych ze sprzedawaną nieruchomością;

, która przysługuje w razie spłaty kredytu i odsetek związanych ze sprzedawaną nieruchomością; ulga w PIT dla osób powracających z emigracji – zwolnienie przychodów z opodatkowania do kwoty 85 528 zł;

– zwolnienie przychodów z opodatkowania do kwoty 85 528 zł; ulga dla pracujących emerytów – zwolnienie przychodów z opodatkowania do kwoty 85 528 zł.

Jak wpisać wszystkie ulgi do wstępnie przygotowanego przez Ministerstwo Finansów zeznania podatkowego i zyskać większy zwrot?Wystarczy zastosować 4 proste kroki:W tym roku za sprawą Polskiego Ładu pojawiło się sporo nowych preferencji i ulg, z których mogą skorzystać podatnicy. Wstępnie przygotowany przez Ministerstwo Finansów Twój e-PIT na portalu podatki.gov.pl zawiera informacje o przychodach z PIT-11, przesłanych przez pracodawców i innych płatników PIT.Te dane musi uzupełnić samodzielnie każdy podatnik.W tym roku pojawiły się nowe preferencje i ulgi, z których warto skorzystać. Warto więc je zweryfikować, by zyskać jak najwięcej i zoptymalizować swoje rozliczenie tak, by otrzymać najwyższy zwrot. Nawet kilkanaście tysięcy złotych w przypadku rodziny.– komentuje Monika Piątkowska, doradca podatkowy, ekspertka z e-pity.pl.Bywają sytuacje, że rodzice lub opiekunowie spełniają warunki do korzystania z ulgi prorodzinnej, lecz nie posiadają oni wystarczających dochodów, w konsekwencji czego ich podatek do zapłaty jest niski i nie mają od czego odliczyć ulgi na dzieci. Jednak nawet wówczas możliwy jest zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi prorodzinnej.W takiej sytuacji podatnicy mogą wnioskować o zwrot nieodliczonej nadwyżki ponad kwotę, którą odliczyli lub też o całą wartość ulgi na dziecko, w przypadku gdyby ich podatek wynosił zero złotych. Istnieje jednak limit, do wysokości którego rodzice (opiekunowie) mogą odzyskać kwotę ulgi nie mogąc odliczyć jej od podatku.Zwrot kwoty ulgi przysługuje bowiem maksymalnie do wartości składek ZUS oraz zdrowotnych opłaconych lub pobranych od podatnika, rozliczanych w danym roku w jego deklaracji PIT-37 lub PIT-36, w tym składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych od przychodów zwolnionych z opodatkowania ze względu na zastosowanie tzw. ulgi dla młodych, dla rodzin 4+, pracujących seniorów czy zmieniających rezydencję podatkową (łączna wartość tego zwolnienia to 85.528 zł).– dodaje Monika Piątkowska, doradca podatkowy, ekspertka z e-pity.pl. Z pewnością warto o tym pamiętać, bo to właśnie rodziny, które z tej ulgi korzystają mogą otrzymać największy zwrot podatku.Ulga na dzieci to zapewne pierwsze, co większości z nas przychodzi do głowy, kiedy myślimy o obniżeniu podatku. Po zmianach wprowadzonych przez Polski Ład ulga ta jest nadal aktualna i zapewne będzie cieszyć się największą popularnością. W rozliczeniach za 2022 r. możliwe jest nie tylko odliczenie tej ulgi od kwoty podatku do zapłaty ale także zwrot w gotówce lub na rachunek bankowy niewykorzystanej ulgi, której podatnik nie zdołał odliczyć ze względu np. na niskie wynagrodzenie. Kwoty zwrotu niewykorzystanej ulgi wykazać trzeba składając deklarację podatkową za 2022 rok (w polach deklaracji PIT-36, PIT-37).Co ważne, ulga prorodzinna jest nielimitowana liczbą dzieci – oznacza to, że. Odliczenie stosuje się od podatku, co w konsekwencji pozwala na znaczną oszczędność i spore kwoty powracające do portfeli rodziców.W zeznaniu za rok 2022 (składanym w roku 2023) podatnik może odliczyć:Od tego roku z ulgi na dziecko będą mogli skorzystać także ci, których dziecko właśnie kończy naukę lub ci, którzy wychowują dziecko z niepełnosprawnością.Podatnicy wychowujący czwórkę lub większą ilość dzieci, mają prawo skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego dla przychodu do wysokości 85.528 zł rocznie. Zwolnienie dotyczy rodziców i opiekunów, a zatem każda z takich osób pełniąc swoją rolę w stosunku do dziecka ma prawo do skorzystania z niego niezależnie – małżeństwo ma zatem łącznie 2x85.528 zł przychodu bez podatku, tak samo każdy z opiekunów. Dodatkowo każde z nich ma prawo korzystać z kwoty wolnej od podatku, tj. z dodatkowych 30.000 z rocznie na każdą osobę. Poniżej przedstawiamy rozliczenie dla przykładowej rodziny.– wylicza Monika Piątkowska, doradca podatkowy, ekspertka z e-pity.pl.Dodatkowo dla rodziców samotnie wychowujących dziecko , którzy mają zarobki na tyle wysokie, że wpadają w II próg podatkowy, korzystne jest wspólne rozliczenie się z dzieckiem. Takie rozliczenie pozwala często na zapłacenie niższego podatku (czyli zastosowanie podwójnej kwoty wolnej lub niższego progu podatkowego – 12% zamiast 32%). Nie ma natomiast nic wspólnego z doliczaniem dochodów małoletniego, które odbywa się niezależnie od takiej formy rozliczenia.Nie tylko rodziny z dziećmi mogą zyskać na Polskim Ładzie. Nowe przepisy zadbały także m.in. o tych, którzy rodzinę dopiero założyli – współmałżonkowie mogą rozliczać się razem już w roku zawarcia małżeństwa. Zyskają także ci, którzy spłacają kredyt mieszkaniowy lub sprzedają nieruchomość, pracujący seniorzy, a także wracający z emigracji. Przedstawiamy najważniejsze zmiany, które pozwolą obniżyć podatek: