Jesteś freelancerem? Uważaj na te częste błędy w rozliczeniu PIT

W 2024 roku nietypowo fiskus rozpoczął rozliczanie rocznych zeznań podatkowych za 2023 rok od 15 lutego, a nie, jak do tej pory, od 1 stycznia. Nie ulega jednak zmianie ostateczny termin składania zeznań tj. 30 kwietnia 2024 tj. wtorek.

Księgowi przypominają

Należy pamiętać, aby dokonać złożenia zeznania podatkowego za każdy rok w ustawowym terminie tj. do 30 kwietnia następnego roku. Niezłożenie zeznania w tym terminie może spowodować nałożenie kary finansowej przez organ podatkowy. Po złożeniu zeznania podatkowego istnieje możliwość dokonania jego korekty - nie wywołuje to sankcji ze strony urzędu skarbowego - tłumaczy Jakub Kania, Prezes Zarządu spółki EDK Consulting Sp. z o.o. biura księgowego specjalizującego się w rozliczaniu podatków firm i osób indywidualnych.

1. freelancer z działalnością gospodarczą

Na zeznaniu PIT-36 w przypadku opodatkowania dochodu skalą podatkową (dochody do 120 tys. zł stawka 12%, a nadwyżka ponad ten limit 32%);

w przypadku opodatkowania dochodu skalą podatkową (dochody do 120 tys. zł stawka 12%, a nadwyżka ponad ten limit 32%); Na zeznaniu PIT-36L , w przypadku opodatkowania dochodu podatkiem liniowym (stawka 19% niezależnie od kwoty dochodu);

, w przypadku opodatkowania dochodu podatkiem liniowym (stawka 19% niezależnie od kwoty dochodu); Na zeznaniu PIT-28, w przypadku opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od przychodów.

2. Freelancer bez działalności - zatrudniony na etat lub bez etatu

3. Freelancer na platformie pośrednictwa pracy

Co ważne platforma wysyła jeden zbiorczy PIT-11, rozlicza podatki freelancerów z Polski, przy zleceniach nie tylko dla firm krajowych, ale także zagranicznych z całego świata - mówi Prezes Zarządu Freelancehunt Valentyn Ziuzin.

O czym warto pamiętać?

Freelancerzy pracujący dla klientów zagranicznych

Jakie błędy popełniamy przy rozliczeniu PIT? Zapytaliśmy Ministerstwo Finansów

niezgodność zaliczek na podatek dochodowy

brak podpisu: w zeznaniach składanych w formie papierowej występują często błędy, które nie występują w rozliczeniach elektronicznych

brak danych osobowych - to również błędy wyłącznie w papierowej wersji PIT

Ministerstwo Finansów przypomina

W celu ułatwienia rozliczenia PIT i uniknięcia ewentualnych nieprawidłowości rekomendujemy korzystanie z e-usług oferowanych przez Krajową Administrację Skarbową (KAS). Zachęcamy do korzystania z usługi Twój e-PIT dostępnej w serwisie e-Urząd Skarbowy https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/ , w której z łatwością można złożyć PIT. W rozliczeniu podatku w usłudze Twój e-PIT podatnikom pomagają proste komunikaty i informacje wyjaśniające sposób rozliczenia.



W tym roku po raz pierwszy z usługi Twój e-PIT mogą korzystać również osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej. Z rozliczenia mogą korzystać także osoby z zawieszoną działalnością gospodarczą.



Dzięki rozliczeniu w usłudze Twój e-PIT podatnicy nie są narażeni na popełnienie błędów podczas obliczania podatku, ponieważ robi to za nich system. Unikają również ryzyka złożenia zeznania bez wymaganych danych osobowych lub podpisu. W usłudze Twój e-PIT podatnicy mają dostęp do wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego. Zeznanie to uwzględnia dane, do których dostęp ma Krajowa Administracja Skarbowa. W wielu wypadkach wystarczy samo przejrzenie PIT i ewentualne zmiany wynikające, np. z chęci skorzystania z dodatkowych ulg, czy zmiany OPP, której podatnik chce przekazać 1,5% podatku.

