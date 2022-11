Rozliczenie PIT 2022: najważniejsze ulgi podatkowe dla rodzica, pracownika i przedsiębiorcy

Polski Ład wprowadził wiele zmian w podatkach, w tym nowe ulgi podatkowe mogące mieć znaczny wpływ na wysokość podatku, jaki zapłacimy w rozliczeniach za 2022 rok oraz wysokość zwrotu podatku, jaki otrzymamy. W tym artykule znajdziesz informacje o najważniejszych ulgach podatkowych (zarówno "starych", jak nowych) istotnych z punktu widzenia rodzica, pracownika oraz przedsiębiorcy.

Ulgi podatkowe dla rodzica:

92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł możesz zyskać rocznie z tytułu ulgi prorodzinnej na wychowywanie jednego dziecka. W przypadku drugiego dziecka ulga jest taka sama, ale przy trzecim wynosi już 166,67 zł miesięcznie (2000,04 zł rocznie).

Ulga na pierwsze dziecko limitowana jest przychodem rodzica: 112 000 zł łącznie lub jeśli jest to osoba samodzielnie wychowująca dziecko, albo 56 000 zł w przypadku rodziców niepozostających w związku małżeńskim.

Rodzicu! Twoje dziecko zarabia? Możesz stracić ulgę. Młodzież coraz częściej stawia na niezależność finansową, a nieco starsi podejmują pracę, by opłacić internat lub studia. W ostatnim kwartale roku warto wziąć do ręki kalkulator i podliczyć zarobki pociechy. Dlaczego? Otóż jeśli Twoje pełnoletnie (poniżej 25 lat), wciąż uczące się dziecko przekroczy próg 16 061,28 zł rocznie, utracisz ulgę.

Ulgi podatkowe dla pracownika:

wydatki muszą wpływać na polepszenie warunków cieplnych domu;

wydatki muszą być udokumentowane fakturami VAT;

ulga dotyczy właścicieli lub współwłaścicieli nie tylko domów, ale też budynków w zabudowie bliźniaczej, szeregowej i grupowej.

Ulgi podatkowe dla przedsiębiorcy

Wydatki na turnus rehabilitacyjny, pobyt w uzdrowisku czy zabiegi rehabilitacyjne mogą być odliczone od dochodu. Aby skorzystać z ulgi, należy spełnić wymogi formalne związane z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.- wyjaśnia Artur Kaczmarek z e-pity.plAż 760 zł możesz odliczyć w ramach ulgi na internet, pod warunkiem, że umowa nie jest zawarta na firmę i nie jest w niej kosztem podatkowym. Z ulgi można korzystać tylko przez dwa pierwsze następujące po sobie lata. Ulga dotyczy kosztów dostępu do sieci, a nie przyłączenia/montażu.Remont domu może wpłynąć znacznie na ograniczenie poboru ciepła i emisji gazów. Stąd szereg ulg dla osób remontujących (np. w postaci ocieplenia domu, montażu kolektorów, pieca, wymiany instalacji C.O.).Ważne:Od dochodu można odliczyć do 53 000 zł, ale – jeśli poniesiesz wydatki wyższe niż dochód – ulga przechodzi na kolejne lata i możesz z niej korzystać łącznie przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.Koszty uzyskania przychodów u twórców to aż 50%, ale odzyskana kwota nie może być wyższa niż 120 000 zł w skali roku. Trzeba jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach odzyskanie kosztów może być trudne, gdyż zmieniła się grupa zawodów do tego uprawnionych. Upewnij się, że Twoja umowa o dzieło jest właściwie skonstruowana – czasem niewielkie zmiany mogą dać wielkie rezultaty (np. ustalenie rodzaju dzieła, wykonanych świadczeń).Jeśli oddajesz krew jako honorowy dawca, nie tylko możesz cieszyć się z faktu, że uratujesz komuś zdrowie i życie, ale też z… obniżonego podatku. Za każdy litr krwi otrzymasz bonus podatkowy – poprzez odliczenie od dochodu 130 zł (wartość nie może przekroczyć 6% dochodu).Firmy z lokalnych środowisk często angażują się w pomoc klubom sportowym, placówkom edukacyjnym itd. Polski Ład premiuje takich przedsiębiorców, umożliwiając im odliczenie aż do 50% kosztów uzyskania przychodów.Odliczenie nie dotyczy podatników rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz kartą podatkową.Jeśli myślisz o kursie, konferencji bądź studiach (podyplomówka, o której marzyłeś…), to idealny czas na decyzję jest właśnie teraz. Dlaczego? Po pierwsze: inwestycja we własne kompetencje to zawsze dobry pomysł, a po drugie środki poniesione z tytułu poszerzenia wiedzy możesz włączyć w koszty prowadzonej przez Ciebie działalności. Konieczne będzie zachowanie wszelkich faktur dokumentujących ten koszt.Jesteś w stanie podliczyć, ile w tym roku wydałeś na naprawy firmowego auta? Ile straciłeś nerwów, czasu przez tego grata? Najwyższy czas na lepszy model, np. w formie korzystnego leasingu. Podejmując decyzję w końcówce roku, wprowadzisz do kosztów firmowych całość opłat wstępnych, kosztów manipulacyjnych oraz ratę leasingową za miesiąc grudzień jeszcze do kosztów za 2022 rok. Zamiast przekazywać podatek fiskusowi warto docenić pracowników, organizując dla nich imprezę, którą będą długo wspominać. Koszty imprezy integracyjnej będą dla Ciebie kosztem uzyskania przychodów.- podkreśla Piotr Szulczewski, ekspert podatkowy z e-pity.pl