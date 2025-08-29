Polacy musieli dopłacić 14,93 mld zł podatku PIT za 2024 rok. To o 38% więcej niż przed rokiem

Z najnowszych danych Ministerstwa Finansów opracowanych przez PITax wynika, że w ramach rocznego rozliczenia PIT za 2024 rok podatnicy musieli dopłacić fiskusowi 14,93 mld zł. To więcej o 4,13 mld zł (38%) niż przed rokiem. Średnia kwota dopłaty podatku wyniosła 3,9 tys. zł i była ponad dwuipółkrotnie wyższa od średniej kwoty zwrotu, która w tym roku wyniosła 1,5 tys. zł. Jednocześnie rekordowe 2,17 mld zł trafiło do organizacji pożytku publicznego w ramach mechanizmu 1,5%, który zadeklarowało ponad 82% podatników. Wśród rozliczających się podatników najmłodszy miał 18, a najstarszy 109 lat.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak wzrosła kwota i liczba dopłat podatku PIT za 2024 rok

Jakie są rekordy w dopłatach i zwrotach podatkowych oraz różnice regionalne

Które ulgi podatkowe cieszyły się największą popularnością w rozliczeniach PIT

Jaką kwotę podatnicy przekazali organizacjom pożytku publicznego i jak rozwija się cyfryzacja rozliczeń

Choć fiskus sprawnie rozlicza składane deklaracje, to struktura rozliczeń pokazuje wzrost średniej kwoty podatku do dopłaty. Według danych Ministerstwa Finansów pozyskanych przez PITax średnia kwota dopłaty jest ponad dwa i pół razy wyższa niż przeciętny zwrot. To ważny sygnał dla podatników, że samo szybkie rozliczenie to nie wszystko – warto przygotowywać się do okresu rozliczeń, zapoznać się z ulgami, co pozwoli świadomie planować płacenie podatków – podkreśla dr Krzysztof Biernacki, doradca podatkowy PITax.

Rekordowe przypadki i różnice regionalne

Najpopularniejsze ulgi

1,5% podatku – rekordowe wsparcie dla OPP

Dane pokazują ogromny potencjał mechanizmu 1,5%. Coraz więcej osób świadomie wspiera OPP, ale wciąż prawie co piąty podatnik nie wskazuje żadnej organizacji. To stracona szansa zarówno dla podatników, którzy mogą decydować o części swojego podatku, jak i dla sektora pozarządowego, który liczy na te środki – komentuje Krzysztof Biernacki z PITax.

Cyfrowa rewolucja w rozliczeniach